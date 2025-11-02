鬼遮眼！魚貨車撞破冷凍公司…20萬元「刀下鱸魚」濺地留一口氣去這

記者田居達、簡榮良／高雄報導

說是鬼遮眼也不為過！高雄前鎮東亞、金福路口今（2）日凌晨1時許，發生一起自撞車禍，一輛載著養殖鱸魚的貨車，不明原因撞破路邊冷凍公司圍牆。34歲越南籍阮姓駕駛表示，這條路開了10幾年，照理來說很熟；豈料，這趟途中眼前突然一片黑，再回神已卡在圍牆中。車上市值20萬元鱸魚全跳車，原訂市場不去了，改回公司殺掉。

一輛載著養殖鱸魚的貨車，不明原因撞破路邊冷凍公司圍牆，市值20萬元鱸魚全跳車。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生在2日凌晨1時許。經了解，肇事者為34歲阮男子駕駛自大貨車搭載36歲陶女，沿東亞路南往北行駛至肇事地點時，不慎自撞冷凍工廠圍牆而肇事。酒測值為0，初步研判為未注意車前狀況致生事故，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

鱸魚噴濺路面，不斷彈跳求生，全身裹著厚厚泥沙。（圖／翻攝畫面）

初步研判為未注意車前狀況致生事故。（圖／翻攝畫面）

肇事駕駛胸口受傷及乘客手腳擦傷，經通知119救護人員到場治療後均表示自行就醫、無生命危險。

這輛車上是載著鱸魚，從林邊出發準備前往前鎮漁市販售，撞上冷凍公司圍牆後，鱸魚噴濺路面，不斷彈跳求生，全身裹著厚厚泥沙。越南籍的阮姓駕駛表示，這段路他開了10多年，再熟悉不過，回想當時，他車開到一半眼前突然一片黑，再有意識時已撞上圍牆。至於車上的大量鱸魚市值約20萬，漁市不去了，改拿回去公司殺掉，另做用途。

越南籍的阮姓駕駛表示，這段路他開了10多年，再熟悉不過，回想當時，他車開到一半眼前突然一片黑，再有意識時已撞上圍牆。（圖／翻攝畫面）

