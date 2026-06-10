「鬼鄰」在小兄弟面前殘殺爸媽！二審判2個死刑 最高法院撤銷發回「沒精神鑑定」

男子吳龍滿一、二審都判死刑，但遭最高法院撤銷。資料照。民眾提供



高雄市苓雅區男子吳龍滿，2023年9月間不滿樓上鄰居太少，竟拿水果刀上樓闖入其住家，在兩個幼子面前殘殺羅氏夫妻，小兄弟目睹父母遇害身心俱創，一審高雄地院一致決判吳男2個死刑，二審高雄高分院駁回上訴，不過最高法院今天再度出手，認為未做精神鑑定及殺人動機仍待釐清，將全案撤銷發回更審，應了被害家屬的悲嘆「正義之路真的好遙遠」。

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