「鬼鄰」在小兄弟面前殺掉爸媽！二審判2個死刑 最高法院撤銷發回「沒精神鑑定」

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「鬼鄰」吳龍滿在小兄弟面前殘殺羅氏夫婦，一二審都判兩個死刑，但最高法院打臉。資料照。民眾提供



高雄市苓雅區男子吳龍滿，2023年9月間不滿樓上鄰居太少，竟拿水果刀上樓闖入其住家，在兩個幼子面前殘殺羅氏夫妻，小兄弟目睹父母遇害身心俱創，一審高雄地院判吳男2個死刑，二審高雄高分院一致決駁回上訴，不過最高法院今天再度出手，認為未做精神鑑定及殺人動機仍待釐清，將全案撤銷發回更審，應了被害家屬的悲嘆「正義之路真的好遙遠」。

吳龍滿殺人後從容逃逸。資料照。民眾提供

判決指出，吳龍滿住在高雄市苓雅區武廟路的一處大樓13樓，他長期不滿住處深夜傳出不明聲響，懷疑是住在14樓的羅姓夫婦一家子發出來的，他在2023年9月15日早上7點拿著刀子步行上樓尋仇，當時35歲的羅妻正在客廳幫兩個幼子準備上學，羅男則還在主臥室睡覺。

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吳龍滿利用小兄弟在門口穿鞋、大門還沒緊閉的空檔，逕自開門進入客廳狠砍羅妻的胸部、腹部、背部和手臂5刀，然後闖進主臥室，對還在睡覺的丈夫羅男（36歲）狠刺胸部、肩部、手臂及大腿8刀。更恐怖的是，吳龍滿竟扭轉刀子試圖讓刀子刺得更深，直接導致兩夫妻重傷當場死亡，小兄弟目睹父母被殺，心靈嚴重受創。

吳龍滿殺人後騎車向南逃逸。資料照。民眾提供

吳龍滿殺人後，馬上從樓梯間步行下樓離開，騎車前往屏東方向逃逸，更沿路棄置他犯案時穿著的衣物和鞋子。嚴重受到驚嚇的小兄弟下樓向管理員求助報警處理，苓雅分局獲報後調閱沿路監視器以車追人，不到3小時就在屏東縣枋寮鄉逮捕吳龍滿。

吳龍滿邊逃邊丟棄血衣。資料照。民眾提供

一審開庭時，吳龍滿不認罪且全程行使緘默權，高雄地院國民法庭重判吳龍滿兩個死刑、褫奪公權終身，他放棄上訴二審，檢方依職權上訴。高雄高分院開庭時，他囂張表示要傳喚目擊的兩個小孩作證，還嗆警方密錄器造假，引發喧然大波，合議庭諭知不傳喚孩子，認定他犯下情節最重大之罪，一致決判他兩個死刑。

羅男妹妹在二審宣判後，於社群平台發文描述心情，指母親因為擔心吳龍滿改判而提心吊膽，兇手用著社會大眾的納稅錢吃好睡好，還可以無恥要求小朋友出席，時不時出來噁心一下...這條正義之路真的好遙遠。其妹沉痛地說，「這年頭要判死刑太難，執行似乎又更難，沒想到真的維持判死...太好了，至少現在只剩三審這一關。」

全案上訴最高法院後，被害家屬的血淚字句一語成讖。

最高法院今天將全案撤銷發回更審，強調一、二審認定的殺人動機仍有落差，一審未認定殺人動機，二審認定吳龍滿是因懷疑樓上發出噪音而預謀殺人，但與卷證資料不符。此外，根據卷證資料，吳男並非不能做精神鑑定，為符合「113憲判字」意旨，將全案撤銷發回更審。本案將捲土重來。

吳龍滿被逮後行使緘默權。資料照。民眾提供

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