鬼鄰13刀剁死爸媽…判2死刑！2幼子目睹「臟器外露」開庭沒來原因惹鼻酸

記者簡榮良／高雄報導

被現實逼著一夜長大的孩子令人心碎！高雄市苓雅區武廟路前年9月一起兇殺命案，住樓下的鄰居吳龍滿不爽一家子長期發出噪音，持刀上14樓朝羅姓夫妻狂砍13刀雙雙斃命，而開門讓凶嫌進來的小兄弟全程目睹爸媽鮮血四濺，臟器外露，不斷自責問外公、外婆：「我是不是壞小孩？」生活分崩離析。案件經審理，吳男一審依殺人罪判處2個死刑。高分院今（15）日上午開庭，小孩得知要出庭作證，情緒激動，經醫生評估未出席。

吳男一審依殺人罪判處2個死刑。高分院今（15）日上午開庭，小孩得知要出庭作證，情緒激動，經醫生評估未出席。（圖／翻攝畫面）

這起恐怖兇殺命案，發生在前年9月15日，當時35歲蔡姓女子正準備帶2個兒子出門上學，兇嫌吳龍滿上樓敲門，念國小的孩子替他開門後就當小兄弟面，狠刺蔡姓女子5刀，蔡姓女子肺部、肝臟等處中刀死亡，隨後又進入臥室刺殺父親羅男；據了解吳男疑似因不滿羅姓一家長期發出噪音，才引殺機。

吳龍滿遭高雄地檢署求處死刑，因全案採國民法官法審理，首次開準備庭，吳男出庭卻直稱「我從頭到尾都沒有承認犯罪」，對於法官所講的程序爭執事項，他只回「不懂」，甚至在開庭曾嗆被害人爸爸「更該死」。檢方多次提訊吳男，吳男一樣行使緘默權，拒絕聘請律師，心理素質十分穩定。

檢方多次提訊吳龍滿，他一樣行使緘默權，拒絕聘請律師，心理素質十分穩定。（圖／翻攝畫面）

小兄弟一夕間變孤兒，已搬離高雄傷心地，定居花蓮與阿公阿嬤同住，但身心受重創，想到總會自責問外公、外婆「我是不是壞小孩」、「是不是我開門才害爸爸媽媽被殺」，生活難以恢復原貌；家屬向吳龍滿提告民事求償，包含精神慰撫金、未來扶養費等，合計5821萬元；法院審理後，判吳應賠夫妻雙親、幼子等6人共2448萬元。可上訴。

今日上午高分院開庭，首度傳喚2名幼子，但得知要出庭後，情緒激動，經醫生評估不適合出庭。此外，院方傳喚吳龍滿妻子和兒子，想了解生活狀況作為量刑參考，2人也未出庭。

吳龍滿犯犯案後從從容容離開大樓。（圖／翻攝畫面）

