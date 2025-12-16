鬼鄰13刀剁死爸媽…竟要求「目睹2幼子」出庭！家屬崩潰：還想殺

記者簡榮良／高雄報導

還要被折磨多久，才能等到遲來的正義？高雄市苓雅區武廟路前年9月一起兇殺命案，住樓下的鄰居吳龍滿不爽一家子長期發出噪音，持刀上14樓朝羅姓夫妻狂砍13刀雙雙斃命，而開門讓凶嫌進來的小兄弟全程目睹爸媽鮮血四濺、臟器外露，不斷自責問外公、外婆：「我是不是壞小孩？」。吳男一審被判處2個死刑，高分院昨（15）日開庭，小孩情緒激動，經醫生評估未出庭。吳龍滿竟要求2名小孩要來，質疑「小孩說的都是真的？」，家屬委任律師情緒激動怒轟：「殺兩人不夠，還想從心理上殺害兩名孩子」，求二審維持死刑。

高分院昨（15）日開庭，倖存的2名小孩情緒激動，經醫生評估未出庭。吳龍滿竟要求2名小孩要來「小孩說的都是真的？」。（圖／翻攝畫面）

這起恐怖兇殺命案，發生在前年9月15日，當時35歲蔡姓女子正準備帶2個兒子出門上學，兇嫌吳龍滿上樓敲門，念國小的孩子替他開門後就當小兄弟面，狠刺蔡姓女子5刀，蔡女肺部、肝臟等處中刀死亡，隨後又進入臥室刺殺父親羅男；據了解，吳男疑似因不滿羅姓一家長期發出噪音，才引殺機。

吳龍滿遭高雄地檢署求處死刑，因全案採國民法官法審理，首次開準備庭，吳男出庭卻直稱「我從頭到尾都沒有承認犯罪」，對於法官所講的程序爭執事項，他只回「不懂」，甚至在開庭曾嗆被害人爸爸「更該死」。檢方多次提訊吳男，吳男一樣行使緘默權，拒絕聘請律師，心理素質十分穩定。

檢方多次提訊吳男，吳男一樣行使緘默權，拒絕聘請律師，心理素質十分穩定，就如同他殺完人從容離去一樣。（圖／翻攝畫面）

小兄弟一夕間變孤兒，已搬離高雄傷心地，定居花蓮與外公外嬤同住，但身心受重創，想到總會自責問外公、外婆「我是不是壞小孩」、「是不是我開門才害爸爸媽媽被殺」，生活分崩離析，難以恢復原貌；家屬向吳龍滿提告民事求償，包含精神慰撫金、未來扶養費等，合計5821萬元；法院審理後，判吳應賠夫妻雙親、幼子等6人共2448萬元。可上訴。

昨日上午高分院開庭，首度傳喚2名幼子，但得知要出庭後，情緒激動，經醫生評估不適合出庭，持續在北部醫院就醫。吳龍滿庭上老神在在，質疑倖存的2名小孩證詞真實性，要求到庭作證，還口出狂言：「小孩說的都是真的？我要求一定要傳2人過來」。

家屬委任律師情緒激動怒轟：「殺兩人不夠，還想從心理上殺害兩名孩子」，求二審維持死刑。（圖／翻攝畫面）

死者父親一把鼻涕一把眼淚反駁：「小孩目睹父母死亡，連搬到外縣市2年都不能平靜，上課還會受他人指指點點，不要說小朋友，我們大人都受不了」。

家屬委任律師則怒轟吳龍滿不僅殺了兩名孩子父母，堅持要傳在場目擊的孩子作證，根本是想要從「心理上」再殺了2孩童，毫無悔意，態度極為惡劣，要求二審維持死刑。本案預計明年1月14日上午宣判。

這起慘絕人寰兇殺案，預計明年1月14日上午宣判。（圖／翻攝畫面）

