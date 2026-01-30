鬼金棒爆內賊 員工2年偷走50萬

（記者周德瑄／綜合報導）台北知名排隊拉麵店「鬼金棒」近日自爆內部竊案，老闆揭露一名江姓員工長期謊稱點餐機故障改收現金，2年來累計偷走超過50萬元。老闆指出，起初因對方自稱曾遭霸凌、個性內向而心生同情，未料竟是刻意塑造弱勢形象降低戒心，直到對帳異常才驚覺店內早已被內賊掏空。

圖／鬼金棒老闆自揭員工長期竊款手法，引發餐飲圈譁然。（翻攝GoogleMaps）

鬼金棒老闆表示，該名員工熟悉店內流程後，幾乎壟斷點餐機操作，只要他在場便拒絕他人接手，並在尖峰時段對顧客宣稱設備故障，要求改以現金結帳，再私下侵吞款項。長期下來，帳目出現嚴重落差，單月短少金額最高達15萬元，累積損失超過50萬元。

廣告 廣告

更讓老闆心寒的是，江姓員工曾在2024年12月被抓包後當街下跪求饒，承諾悔改，卻在短短幾天後再度行竊，甚至企圖重複使用早上點餐單詐領餐點，被同事當場識破。老闆坦言，過去看到顧客負評提到「機器壞掉收現金」，原以為只是偶發狀況，事後調閱監視器才發現全數與該員工有關。

目前店家已回收部分款項，並委請律師處理後續法律程序。老闆也透過社群提醒餐飲同業提高警覺，面試時不要輕信刻意營造的可憐形象，直言「可憐之人必有可惡之處」，希望藉此避免更多業者受害。

更多引新聞報導

醒來見保險套嚇壞報警 男喊「有問過她」駁性侵 判決結果逆轉

Rosé為談戀愛「扮成阿嬤」！戴假髮躲狗仔 節目上罕見落淚

