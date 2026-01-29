鬼金棒驚爆員工2年A走50萬 老闆怒發文公布全名 惡劣手法曝

知名拉麵店鬼金棒驚傳員工監守自盜，2年竊取至少50萬元。（圖／翻攝自Google Map）

知名拉麵店「鬼金棒」日前爆出一名江姓員工利用職務之便竊取公款，2年下來至少A走50萬元，氣得老闆公布全名，示警同行小心，不要錄取到該名員工，更揭露對方使用的手段，還裝成自閉症來騙取同情，相當惡劣。

鬼金棒老闆日前在臉書發文表示，這名90年1月9日出生的江姓員工，現年35歲，在店內任職2年多，熟悉流程操作後，就開始竊取金額，手法是在尖峰時刻會謊稱點餐機故障，向客人表示可代為收取現金，事後卻未上報，而是據為己有，直到員工對帳簿時發現金額不對，調閱監視器才真相大白。

老闆透露，其實江姓員工早非第一次被抓包，但他念在對方曾遭受霸凌，加上在店內鮮少與其他人交流，以為對方因過往經歷而患上自閉症，且一度在大馬路邊下跪求饒，流淚說想繼續做，才會選擇原諒，再給對方一次機會。然而對方卻持續竊取公款，還變本加厲，從一開始的偶爾竊取，到近幾個月一個餐期會幹8到13單，導致每個月營收都少了15萬，才會忍無可忍開除。

離譜的是，老闆聯絡江姓員工母親時，才發現對方聲稱自己曾遭受霸凌、有自閉症全都是裝的，母親表示兒子就是個正常人，並無精神方面問題，而且許多負評都是關於點餐機故障，都是江姓員工為了竊取公款搞出來的，害店內背黑鍋，讓他感嘆「有時候不要太可憐別人，可憐之人必有可惡之處」。

老闆在留言區補充，當初他以為江姓員工有心理問題，還特地輔導對方2年，如今覺得自己像個白癡，索性直接送他一個前科紀錄比較實在，喊話同行看看自己的教訓，千萬不要同情這種人，必須快速處理。

