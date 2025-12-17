鬼頭刀受美對等關稅衝擊 農業部攜五星飯店推系列料理

美國對我實施對等關稅，暫時性稅率為疊加的「20%+N」，國內漁業以輸美占大宗的鬼頭刀受到影響較為明顯。農業部今天(17日)攜手國內12家餐飲及旅宿業者，推出21道以鬼頭刀為主題的特色料理，希望提高內銷量，減少外銷至美國減量的衝擊。

鬼頭刀是台灣沿近海漁業重要的魚種之一。根據漁業署統計，近5年平均漁獲量達5,000公噸，平均出口量約2,200公噸，達近半數，其中超過75%銷往美國，在美國消費市場占有重要地位。

不過，美國從8月7日對我實施「20%+N」的疊加暫時性對等關稅後，讓鬼頭刀產業從成本壓力到市場競爭力都面臨挑戰。儘管農業部祭出金融支持、輔導產業鏈且強化冷鏈設施設備，並取得國際認證等支持措施，協助鬼頭刀面對關稅衝擊，但由於未來銷美市場恐因關稅而減少，仍不免讓漁民憂心。

漁業署副署長謬自昌指出，今年鬼頭刀的漁獲量下降，因此今年出口至美國的總量和去年同期相比也減少，大約減少1成。

為擴大鬼頭刀的消費市場，農業部17日宣布擴大啟動內銷計畫，攜手12家國內餐飲及旅宿業者，共13家星級飯店以及50間餐飲門市，推出21道以鬼頭刀為主題的特色料理，希望提高內銷量，減少外銷至美國減量的衝擊。謬自昌說：『(原音)能夠和這些餐飲業者一起來合作，那我們也希望說看年底是不是可以衝個百萬目標(營業額增加)，讓我們這些餐飲一般民眾都能夠吃得到。尤其在過年的時候，大家在享用年菜的時候，也透過這幾家餐飲飯店或者是旅宿業一起來消費鬼頭刀。』

謬自昌也指出，台灣的台東、蘇澳以及東港是捕獲鬼頭刀的3個重鎮，漁船共超過200艘，輸美受對等關稅影響的不僅漁民，還包括貿易商，受損金額初估達新台幣5千多萬，是相當大的數字。漁業署正加強產業的冷鏈設備，加入漁業改善計畫FIP，並進一步取得更高級的國際認證，拓展美國之外的其他市場。(編輯：沈鎮江)