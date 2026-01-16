鬼頭刀漁民脫離關稅苦海！ 學者憂台灣鯛「處境不妙」

宜蘭跟台東身為主要的鬼頭刀養殖地，漁民終於能鬆一口氣。（圖／東森新聞）





台美關稅從原本20%降到15%，這對漁民來說是好消息，尤其像台灣宜蘭跟台東，身為主要的鬼頭刀養殖地，漁民終於能鬆一口氣。不過台灣鯛還在關稅苦海掙扎，學者指出兩點大問題：一個是中國為了傾銷庫存，魚價是台灣的一半；再來就是台灣漁業署似乎對於出口規定太嚴格，或許是導致台灣鯛賣不出去的一大原因。

一整塊鬼頭刀魚排在烤盤上煎到恰恰，換上金黃外身，淋上醬汁配點蔬菜，讓人看了口水直流。先前漁民擔心會受關稅衝擊，尤其鬼頭刀身為主要輸出美國的魚種，這回漁民總算放下心中大石頭。

廣告 廣告

蘇澳區漁會總幹事陳春生：「關稅從25%降到15%，這個部分應該對我們的競爭力提升。」

宜蘭南方澳是鬼頭刀主要產地，最初台美關稅的不穩定，的確波動漁民心態。新港漁會線幹事陳俊銘：「我們目前的鬼頭刀，在之前是以0關稅，現在增加了15%，當然也想說在魚價上，不要轉嫁到漁民身上。」

鬼頭刀目前看似脫離關稅苦海的，但台灣鯛還在掙扎。不管是裹上厚厚一層鹽巴，還是拌著蔥薑一起煮湯，有台灣鯛之稱的吳郭魚是不少人的最愛，不過台灣鯛現在的處境，學者直呼實在不妙。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢 ：「（中國賣）每公斤1.48美金，你看那個魚多便宜啊，所以他那個是賠錢賣的，可是因為在地緣政治上面，美國這個市場一定會不見，可是他國內去年養的魚終究要把牠賣完，所以會低價地傾銷到美國來。」

除此之外，學者也表示，漁業署規定出口台灣鯛條件過於嚴苛，目前台灣一半的養殖戶沒有養殖登記證，加工廠怕違規不能外銷，乾脆不跟農民買魚，因此導致養殖的魚們卡在魚塭裡賣不出去。

不過學者預估，中國今年就會將魚貨庫存消光，到時價格還是有得競爭，利用過渡期，好好探討如何讓漁民有得賺，把台美關稅這步棋下得好看。

更多東森新聞報導

台美關稅底定 供應鏈投資、232條款優惠重點一次看

神山衝鋒+關稅降不疊加 台股爆噴逾620點

美商務部長稱「將4成半導體產能移美」 藍轟「德公移山群」

