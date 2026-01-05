鬼頭刀躍上餐桌來自東部鮮美營養的海味首選

▲鬼頭刀又名鱰魚，是台灣東部近海與遠洋漁民熟悉的明星魚種。（圖／農業部提供）

[NOWnews今日新聞] 鬼頭刀又名鱰魚，是台灣東部近海與遠洋漁民熟悉的明星魚種。這種大洋性洄游魚類棲息於海洋表層，常群聚於浮木或藻礁下方，以捕食飛魚、沙丁魚等小型魚類為生，甚至會為了追獵或閃避掠食者飛躍海面，行動迅捷靈活，所以擁有威風凜凜的「飛烏虎」名號。

鬼頭刀體型修長側扁，頭大顯目，雄魚魚頭方正、雌魚則略顯圓滑，色彩鮮明，由背部的金綠藍色漸層至腹部黃白色，辨識度極高。每年春季及秋季（4月至6月、10月至12月），台灣東部沿岸進入鬼頭刀盛產季節，漁民以延繩釣及定置網等方式捕撈。其中，台東縣成功鎮新港漁港是重要產地之一，鬼頭刀也成為當地經濟的重要支柱魚種。

為守護鬼頭刀資源永續，由政府、學術單位、漁會、加工廠與貿易商業者共同執行「台灣新港鬼頭刀漁業改進計畫（FIP）」，透過族群監測與永續管理機制，確保渔業長遠發展。

漁業署表示，隨著漁業冷鏈技術提升，現今漁獲可在產地即時分切處理、急速冷凍，有效保存鮮度與風味，魚體無腥味、口感彈性佳，即使遠距離運銷至西部市場，也能讓全台家庭共享來自東部海域的海味饗宴。

鬼頭刀魚肉質地緊實、少刺富彈性，風味清爽且接近雞肉口感，深受大小朋友喜愛。每100公克含有約17.2公克蛋白質，富含DHA、EPA等Omega-3多元不飽和脂肪酸，搭配高含量的維生素B12與葉酸，是現代人不可錯過的優質海味蛋白來源。

值得一提，「新港鬼頭刀」是台灣第一個執行FIP且登錄國際網站的魚種，象徵鬼頭刀漁業邁向永續發展里程碑，有助於提升我國鬼頭刀產業國際競爭力及品牌價值。此外，地方漁會也積極發展可追溯QR Code及臺灣優良農產品(CAS)的魚排與魚丸等加工品，讓消費者買的放心、吃得安心。

目前，市售鬼頭刀多以小份量真空包裝販售，便於冷凍保存與即時備餐，價格穩定、營養豐富，是日常餐桌超高CP值的蛋白質首選。無論是紅燒、味噌、清蒸或創意西式變化，鬼頭刀從魚排、魚塊到魚骨與魚丸，全魚利用無浪費，不但符合健康飲食趨勢，更完美滿足現代家庭對便利與營養兼顧需求。

