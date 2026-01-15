鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」

鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」

鬼鬼吳映潔現身代言活動，向眾人祝賀新年快樂（圖／小娛樂）

阿本昨日受訪時提及，炎亞綸有透過他試圖與鬼鬼聯絡見面，但最後局沒約成。鬼鬼坦言，當媽以後較難有多的時間與朋友們約出去見面，自己跟阿本是很早很早以前就已相約，炎亞綸生日時，她也有傳訊息祝福，只是對方沒有回。

炎亞綸是否已讀不回，鬼鬼不清楚，表示把已讀功能關掉了，未來若在聚會中碰面了，也不會避諱出席，「約了就會去。」記者會上，鬼鬼對問題幾乎是有問必答，她笑說，今天出門前工作人員還問過「有沒有什麼問題需要幫忙擋」，但自己直接說了不用。