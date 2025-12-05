鬼鬼凌晨2點接深夜任務：可以回家睡覺嗎 人手不足Energy突現身「下田做工」

Energy面對迎來的農作體驗。好看娛樂提供

實境節目《嗨！營業中》全新一季魅力銳不可擋！本週團隊移師充滿在地風味的臺南七股，除了挑戰在地美食外，更親身體驗漁村深夜任務，讓眾人直喊「太操了！」但在關鍵時刻，Energy突現身，為節目帶來更多精彩亮點。

《嗨！營業中》Energy阿弟當主廚 還被騙到菱角田做苦工。好看娛樂提供

夥伴們在準備經典臺南料理時遭遇滑鐵盧。魚鱗沒有去乾淨而被打槍，莎莎連忙為夥伴解釋：「我們在臺南吃魚頭有鱗片是正常啦！」本集來賓張秀卿「究責」一旁郭泓志，直問：「為什麼沒有把魚鱗處理好？」現場笑料不斷。

臺南七股正逢文蛤盛產期，夥伴們迎來最硬的「深夜任務突擊」：前往協助採收文蛤。眾人被恐嚇凌晨兩點就要開工，讓身心俱疲的鬼鬼忍不住問道：「還有下個地方要工作？是否可以回家睡覺？」沒想到一旁的姚元浩和莎莎竟電力滿滿，異口同聲地大喊：「不用啦！直接工作到晚上啦，衝蕊啦！」

《嗨！營業中》全新一季「Food製記憶中的美味」，姚元浩（左起）、鬼鬼、莎莎。好看娛樂提供

緊接著，夥伴們又接獲新任務前往菱角田，正當大夥苦惱人手不足、任務繁重時，不經意地說出：「不管是來賓是誰，一定要好好地使喚他！」話才說完，Energy竟然從保母車上跳出場，面對迎來的農作體驗，阿弟無奈自嘲，本以為是到餐廳做飯，沒想到卻是來到菱角田「做工」，為節目增添更多笑點。



