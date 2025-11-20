鬼鬼吳映潔出道20週年真情告白 自爆3分鐘熱度坦言曾想放棄

記者王芷姍／台北報導

女藝人吳映潔（鬼鬼）於2005年以女子團體黑Girl(前稱黑澀會美眉)出道至今迎來20週年。（圖／翻攝自吳映潔臉書）

女藝人吳映潔（鬼鬼）於2005年以女子團體「黑Girl」（又稱九妞妞）出道，今年正式迎來出道20週年。從黑澀會美眉變成單親媽媽的她，近日在社群媒體發文，開心慶祝自己在演藝事業中的重要里程碑，也分享這段旅程的心路歷程。貼文曝光後，藝人好友們也紛紛在留言區送上祝福與鼓勵。​

女藝人吳映潔（鬼鬼）坦言自己曾想放棄，也沒想過會在演藝圈待這麼久。（圖／翻攝自吳映潔臉書）

吳映潔（鬼鬼）16歲參加《我愛黑澀會》選拔，後來被選為女子團體「黑Girl」一員正式出道，因是11月18日參加該選秀節目故被視為出道日，18日吳映潔發文寫道：「我出道20週年了」她坦言，自己是個容易三分鐘熱度的人，堅持最久的就是這份工作，她也沒想到能在演藝圈走這麼久，「這份工作其實讓我活得五光十色，也不完全是一份工作，是工作與人生並行著。」

廣告 廣告

女藝人吳映潔（鬼鬼）表示，感謝粉絲一路以來的陪伴。（圖／翻攝自吳映潔臉書）

吳映潔也真誠分享，這些年偶爾會覺得自己不夠好，也曾萌生想放棄的念頭，但最終仍因熱愛而堅持：「但是要我放棄這工作超級不容易，因為真的很熱愛每份工作給我的快樂。」談到未來，她表示20週年對自己而言是一個全新的開始，希望能累積更多好作品，帶給粉絲也帶給自己力量。最後她表示感謝寫下：「何得何能讓你們喜歡、讓你們討厭，謝謝你們一路相伴支持、鼓勵祝福。」

吳映潔在社群媒體發文寫道:「我出道20週年了」（圖／翻攝自吳映潔臉書）

吳映潔也在貼文中附上復刻影片，從她當年在《我愛黑澀會》中拉二胡的表演，到近期參與《嗨！營業中》的片段，完整呈現出道20年來的成長與轉變。影片一出，勾起不少粉絲回憶，紛紛留言直呼「好懷念！」圈內好友也熱情留言祝賀，峮峮寫道：「謝謝大吳的愛，週年快樂。」阿喜則說：「愛你！重點是你都沒變耶。」阿本也留言：「20週年快樂！每次有你就有各種歡笑，請繼續陪伴大家～～」

更多三立新聞網報導

周潤發睽違10年重返MAMA！「史上最貴伴舞團」太經典 有望與GD再合體

劉品言女兒小名曝光！經紀人曝她「沒讓媽媽太辛苦」：是平安健康的寶寶

夜店正妹穿超辣！竟是超大咖黑澀會美眉 黑色透視裝好身材全被看見

胡瓜《大集合》疑襲胸籃籃挨轟！首公開現身不忍了 最新近況曝光

