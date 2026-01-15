鬼鬼吳映潔自曝感情現況、還順便燒鞋？PALLADIUM這雙波浪靴根本錄影、跑外景救星

（圖／品牌提供、記者顏一婕攝）

PALLADIUM 2026全新探索主題 「JOY IS CALLING」，最懂「說走就走」節奏的人，真的非吳映潔（鬼鬼）莫屬。這次受邀擔任品牌「探索 JOY 星」，她一出場就自帶滿格能量，彷彿快樂本體降臨，現場氣氛瞬間被點燃！

活動當天，吳映潔（鬼鬼）依舊反應快到不行，一邊分享生活、一邊把 PALLADIUM 的精神直接穿進日常。今年第一個公開活動就再次合作，她也直呼很開心，更直白地說，不論是節目錄影、外景拍攝，只要行程一聽到：「會走很多路、會跑、會站一整天」，腦中第一個浮現的就是PALLADIUM。

（圖／品牌提供）

聊到工作日常，鬼鬼也忍不住吐槽，現在的拍攝早就不是「美美站著就好」那麼簡單，常常要進街頭、跑郊外，甚至直接踏進自然場景。至於過年出遊裝備？她毫不猶豫點名腳上這雙橘標防水OFF_BOUND HI快穿波浪靴＋羽絨外套～

（圖／品牌提供）



話題一轉，聊到寶貝女兒，鬼鬼的語氣立刻變得超級柔軟，她笑說目前女兒是「可愛居多，還沒可惡」，但也爆料現在換尿布時女兒會突然尿出來、還一臉得意地笑，鬼鬼表示：「好像看到自己的影子。」女兒開始會叫爸媽、但因為小嬰兒發音「爸爸」比較簡單、逢人都叫爸爸，還被她開玩笑說好像在幫自己招桃花。

最後被問到感情狀態，鬼鬼依舊很做自己：「可以結婚，但要思考。」目前沒有對象、也沒有追求者，最近拍廣告認識一位男模朋友，但對方才25歲。她笑說：「25歲我怎麼好意思，我沒有交往過小10歲的。」更表示現階段不想主動，因為「想要被追的感覺。」

（圖／品牌提供）



至於新的一年，她希望帶給大家更多不同面向的自己，把快樂放大成勇敢嘗試的能量，這句話聽起來，根本就是「JOY IS CALLING」的真人版註解。

推薦必收鞋款：OFF_BOUND HI快穿波浪靴

說到這次的必收重點，絕對是今年升級的橘標防水OFF_BOUND HI 高筒版本，以波浪為靈感的大底設計，高筒設計更是帥度直接拉滿、讓造型層次感瞬間加分，加上波浪滾動感大底與5mm掌跟差設計，就算一整天上萬步也不容易腳酸。耐磨橡膠、EVA 彈性中底搭配強化抓地的菱紋顆粒，不論城市街道或多變地形都能輕鬆應付。

橘標防水OFF_BOUND HI 快穿波浪靴／3,980元（圖／品牌提供）





推薦必收鞋款：PALLASHOCK巧克力靴

另一雙則是甜美派與顯腿長派的心頭好—PALLASHOCK 巧克力靴。雙倍厚底一穿上，比例直接被修好修滿，新年走春或拍照根本自帶濾鏡。一秒穿脫的防水拉鍊設計，對懶人來說超加分，摩卡棕、焦糖棕到經典黑，全都是閉眼選也安全的百搭色。可愛、實穿又有份量感，難怪會成為女生衣櫃裡的常駐成員。

橘標防水PALLASHOCK ZIP巧克力靴／3,980元（圖／品牌提供）





