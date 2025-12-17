鬼鬼喜聞夏于喬懷孕喜悅：生小孩是美麗過程 跟李玉璽不算朋友

鬼鬼出席時尚活動。潘佳琪攝

鬼鬼（吳映潔）今（17日）出席 TAFAD 時尚活動，現場星光熠熠，她以一身亮眼造型現身，展現十足的時尚氣場。在受訪時，她大方談及近期演藝圈的喜訊，並針對與藝人好友的互動做出回應。

喜聞夏于喬懷孕傳捷報

提到近期讓自己開心的消息，鬼鬼直言看到「喬喬」夏于喬懷孕的新聞感到非常驚喜。她表示，雖然當天行程滿檔，還沒有時間親自傳訊息恭喜對方，但在心靈上真的非常為她高興。鬼鬼感性地提到，生小孩是一個非常美麗的過程，很恭喜喬喬即將開啟人生的新篇章，成為一名母親。

盼與愛女「妹子」拍母女寫真

對於未來是否會和愛女「妹子」穿上母女裝，鬼鬼分享了自己的看法。她笑說，今天自己身上這套服裝設計感強烈，可能要等女兒再長大一點才能駕馭，她打算請設計師以後幫女兒製作一件迷你版的同款服飾。鬼鬼更充滿期待地表示，希望以後能和女兒一起拍攝一組溫馨的母女寫真，紀錄下母女間的時尚火花。

坦言與李玉璽交情不算深

今日正好也是藝人李玉璽宣布與許允樂結婚的大喜之日，現場媒體問及是否有所關心，鬼鬼對此顯得有些驚訝。她直率地表示，兩人其實不算真正的朋友，並開玩笑反問記者是否因為覺得他們是朋友才這樣提問。儘管李玉璽官宣結婚引發外界高度關注，鬼鬼仍維持坦率性格，將話題焦點放回當天的時尚活動與好友喬喬的懷孕喜訊。

