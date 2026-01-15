鬼鬼曝1歲愛女狂「爸爸」幫招桃花 談斷聯炎亞綸：他的自由

【緯來新聞網】女星吳映潔（鬼鬼）出席時尚品牌PALLADIUM活動，訪談及育兒生活，她透露女兒目前正處於牙牙學語階段，「媽媽」跟「爸爸」都會叫，但最常掛在嘴邊的卻是「爸爸」，甚至看到任何人也都會衝著對方喊爸爸，對此，身邊家人笑稱女兒這是在幫單身的鬼鬼「招桃花」，讓她哭笑不得。

鬼鬼出席時尚品牌PALLADIUM活動，訪談及育兒生活。（圖／攝影組）

提到日前剛圓滿落幕的抓周儀式，鬼鬼笑稱為了讓女兒抓到錢，十個月大時就先拿一千元新鈔給她練習，果然當天第一志願就是抓錢，隨後則抓了籃球與包子。她笑說一年可以賺兩次紅包錢，除了過年就是女兒生日時，鬼鬼表示會將女兒每年過年與生日的紅包存起來，目前存款已達六位數，打算等孩子18歲後全數交給她。

廣告 廣告

身為一寶媽到鬼鬼希望可以保持青春外表，像個少女。（圖／攝影組）

隨著女兒漸長，鬼鬼感嘆在孩子身上看到了自己的影子，這讓她感到有些「困擾」，她分享女兒在換尿布時會故意趁機尿出來，甚至對著她得意大笑，「真的跟我好像，好可愛。」基於對隱私的尊重，鬼鬼堅持不讓女兒露臉，認為應等孩子長大選擇自己的個性。



在感情方面，鬼鬼坦言目前單身且缺乏追求者，雖然先前拍廣告認識了25歲的男模，但因年齡差距較大，對方也無示好意願。她感嘆自己從小到大在感情中都扮演主動角色，現在也想享受被追求的感覺。至於前男友禾浩辰宣布結婚的消息，鬼鬼大方送上祝福，表示雙方已無聯絡：「就很棒。」

鬼鬼大方祝福前男友禾浩辰。（圖／攝影組）

針對與炎亞綸關係生變的傳聞，鬼鬼否認有排擠心態，僅表示兩人現在生活圈不同。她更自爆，先前曾傳訊祝福炎亞綸生日快樂，但對方並未回覆，甚至發現自己被退追蹤。對此鬼鬼展現高 EQ，表示這是對方的自由與選擇，自己並不會因此受傷，「下次有約就會去，沒約也不能自己跑去。」

更多緯來新聞網報導

許光漢退伍了！曝當兵「常被加菜」好有愛 回歸演藝圈曝規劃

走出賴弘國陰影！「華航林依晨」宣布懷孕 曬出超音波照喜迎新生命