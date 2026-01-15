鬼鬼認了斷聯！炎亞綸20年友情爆生變 誓言「會找回來」

〔記者邱奕欽／台北報導〕炎亞綸與「鬼鬼」吳映潔近來屢傳20年友情爆發生變，鬼鬼昨(15日)出席媒體茶會首度正面回應，坦言雙方目前「生活圈不一樣」認了斷聯。隨著各方輿論甚囂塵上，面對外界的各種揣測與質疑，炎亞綸也親上火線逐一回應，鬆口談及2人現況，並親口誓言「會將它找回來！」

鬼鬼在活動上被問及與炎亞綸的關係變化時，坦言雙方目前的生活圈不一樣，「每個時期本來就有不同的朋友，跟不同的人生在交替著，可能過一陣子又好了，又聯絡上。」證實了雙方目前斷聯，加上忙於工作與照顧小孩，私人時間確實受到壓縮，現狀也被外界解讀為友情出現轉折點。

面對相關輿論延燒，網路上開始出現大量討論聲浪，炎亞綸也選擇親自逐一回應，當外界給予祝福「朋友就是朋友，不會因為一點小事而改變的...你跟鬼鬼會越來越好的。」他對此親口誓言「會在合適的時間將它找回來的！」有人認為朋友之間無須多做解釋，炎亞綸則直言「既然有了新聞，就還是得適當的回應。」針對較為尖銳的質疑，他也不避諱反擊，強調外界往往只選擇性理解片段訊息，並非真正了解他本人。

此外，有不少理性聲音認為人生不同階段，本就會有不同陪伴者，炎亞綸則回以「嗯嗯，都是過程。」並多次強調雙方都很好，「本來就是我們倆的事而已。」他也直言這並非刻意隱瞞的私生活，只是「不值得社會花那麼大的篇幅討論。」一連串回應既不否認關係變化，也未將話說死，保留未來轉圜空間。

