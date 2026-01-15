鬼鬼認了斷聯「生活圈不同」 炎亞綸隔空回應：我們都是成熟的人了

【緯來新聞網】女星吳映潔（鬼鬼）出席時尚品牌PALLADIUM活動，針對與炎亞綸關係生變的傳聞，鬼鬼否認有排擠心態，僅表示兩人現在生活圈不同。她更自爆，先前曾傳訊祝福炎亞綸生日快樂，但對方並未回覆，甚至發現自己被退追蹤。對此鬼鬼展現高 EQ，表示這是對方的自由與選擇，自己並不會因此受傷，「下次有約就會去，沒約也不能自己跑去。」

炎亞綸回應鬼鬼。（圖／翻攝IG）

鬼鬼自曝自己私下有祝炎亞綸生日快樂：「但他沒有回我。」炎亞綸則在臉書回應：「我們都是成熟的人了，人世間感情本來就很多樣，像水一樣時時都在流動著，並不是永恆不變的。」



炎亞綸也坦言和鬼鬼都很理性的看待現在友情正在經歷的事，也因為過往的累積足夠厚實，因此並不會把此刻的狀態定調成負面的，強調：「我深信我們都是珍惜彼此的。」



最後他也表示：「親愛的世界，別讓這麼一件平凡的事情打擾各位，也請專注鬼鬼現在正在為大家努力的作品或品牌的活動上，鬼鬼一直是個很有自己時尚品味的藝人，很值得大家關注。」

