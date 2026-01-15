鬼鬼認斷聯「生活圈已不同！」炎亞綸鬆口了：會在合適時間找回來的

面對鬼鬼首度談及兩人友情，炎亞綸也在臉書作出回應。（圖／池宗玲攝、晴空鳥提供）

藝人鬼鬼吳映潔今（15日）出席公開活動，面對媒體訪問談及和好友炎亞綸生變一事，她理性坦言，兩人的生活圈已經不太一樣。對此，炎亞綸也親自在臉書溫暖發聲，「我們都是成熟的人了...」引發粉絲討論。

炎亞綸15日在個人臉書針對與鬼鬼的友情，向外界作出回應：「我們都是成熟的人了，人世間感情本來就很多樣，像水一樣時時都在流動著，並不是永恆不變的。」他也直言，和鬼鬼都是很理性地看待彼此友情正經歷的事情，「也因為過往的累積足夠厚實，因此並不會把此刻的狀態定調成負面的，我深信我們都是珍惜彼此的」。

最後，炎亞綸喊話，「親愛的世界，別讓這麼一件平凡的事情打擾各位，也請專注鬼鬼現在正在為大家努力的作品或品牌的活動上，鬼鬼一直是個很有自己時尚品味的藝人，很值得大家關注。」溫暖的字句仍不忘替鬼鬼宣傳，讚許對方的成就。

炎亞綸向粉絲表示，「會在合適的時間將它找回來的」。（圖／FB@炎亞綸）

貼文也立刻感動支持多年以來的粉絲，「我一直相信，你和她的友情是不會動搖的」、「朋友不用特別說什麼都懂的啦」、「一樣很支持你跟鬼鬼」、「相信鬼鬼是善良的人有事說清楚就好喜歡2位」。

炎亞綸也安撫網友，不要去特別批評媒體，「那也是他們的工作啦，只是篇幅稍微多了點，打擾各位而已」，認為既然有了新聞，還是要做出適當的回應。此外，面對網友留言「朋友就是朋友，不會因為一點小事而改變的...你跟鬼鬼會越來越好的。」炎亞綸則回應：「會在合適的時間將它找回來的」。

