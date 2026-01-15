鬼鬼認斷聯「生活圈已不同！」炎亞綸鬆口了：會在合適時間找回來的
藝人鬼鬼吳映潔今（15日）出席公開活動，面對媒體訪問談及和好友炎亞綸生變一事，她理性坦言，兩人的生活圈已經不太一樣。對此，炎亞綸也親自在臉書溫暖發聲，「我們都是成熟的人了...」引發粉絲討論。
炎亞綸15日在個人臉書針對與鬼鬼的友情，向外界作出回應：「我們都是成熟的人了，人世間感情本來就很多樣，像水一樣時時都在流動著，並不是永恆不變的。」他也直言，和鬼鬼都是很理性地看待彼此友情正經歷的事情，「也因為過往的累積足夠厚實，因此並不會把此刻的狀態定調成負面的，我深信我們都是珍惜彼此的」。
最後，炎亞綸喊話，「親愛的世界，別讓這麼一件平凡的事情打擾各位，也請專注鬼鬼現在正在為大家努力的作品或品牌的活動上，鬼鬼一直是個很有自己時尚品味的藝人，很值得大家關注。」溫暖的字句仍不忘替鬼鬼宣傳，讚許對方的成就。
貼文也立刻感動支持多年以來的粉絲，「我一直相信，你和她的友情是不會動搖的」、「朋友不用特別說什麼都懂的啦」、「一樣很支持你跟鬼鬼」、「相信鬼鬼是善良的人有事說清楚就好喜歡2位」。
炎亞綸也安撫網友，不要去特別批評媒體，「那也是他們的工作啦，只是篇幅稍微多了點，打擾各位而已」，認為既然有了新聞，還是要做出適當的回應。此外，面對網友留言「朋友就是朋友，不會因為一點小事而改變的...你跟鬼鬼會越來越好的。」炎亞綸則回應：「會在合適的時間將它找回來的」。
更多中時新聞網報導
保健》擠痘痘引發蟹足腫 長成10公分疤痕
李多慧享受陳漢典餵食 竟是Lulu授意
陳念琴因學弟妹崩潰 文姿云情蒐對手
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 11 小時前 ・ 282
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 225
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 3
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 4
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 13
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 19
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 80
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 13
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
《善宰》邊佑錫遭黑粉「病態攻擊」！公司強硬出手提告：絕不和解
近日，因主演夯劇《背著善宰跑》人氣急升的韓國男演員邊佑錫，捲入網路上大規模的惡意攻擊風波，其所屬經紀公司Varo娛樂於13日正式對外公開嚴正聲明，宣布將採取法律行動，對散布誹謗、造謠與人身攻擊的網友進行追究。這一舉措被外界視為對黑粉的「強硬反擊」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 63
澳網/尷尬了！周杰倫「連球都沒碰到」 首輪無奈出局
華語樂壇天王周杰倫今（14日）受邀登上大滿貫澳網，以外卡球員身分參加「一分大滿貫（1 Point Slam）」賽事，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic），可惜對方發出一記漂亮外角Ace球，周董球都沒碰到就遭淘汰，無緣對上俄羅斯前球王梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
林依晨得意4歲女兒不爭寵「全靠3妙招」 懷孕期間就先沙盤推演
林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》，今出席記者會，提到自己和老公林于超過去有空玩手遊，但自從去年6月二兒子報到後，生活瞬間被育兒行程塞滿，幾乎沒有時間碰手機。她大讚7個月大的兒子是「天使寶寶」，4歲的大女兒雙子座見人就笑，對弟弟也相當疼愛，對於「姊弟關係」她下了三大苦功，深怕姊弟產生心結。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3