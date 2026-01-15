鬼鬼談演藝圈交友「太累」 點名阿本「做這事」超貼心

鬼鬼談及與炎亞綸「友情變淡」態度坦然。（圖／蘇聖倫攝）

吳映潔（鬼鬼）今（15日）出席法國時尚軍靴品牌活動，談及與炎亞綸「友情變淡」一事，她態度坦然回應，直言只是生活圈不同，「可能過一陣子就會聯絡上，現在大家都忙得不亦樂乎」。她也強調，若之後有聚會邀請與炎亞綸時，自己仍會出席，「有他、有約到，我就會去」。

針對炎亞綸表示過去多次邀約鬼鬼卻未能成行，後來又看到她與阿本等其他朋友聚會，一度產生被排擠的感受，鬼鬼也作出說明，是因為對方很早就約才約成局。她表示，自己曾在炎亞綸生日當天傳訊祝賀，但對方至今尚未回覆，「是他沒有回我訊息，我自己關掉已讀功能，社群退追我也還好，那是他的自由選擇」。

談到人際關係變化，鬼鬼坦言目前會刻意減少圈內交友，「有時候很多細節要顧會很累」，她笑說自己不是修圖型的人，但阿本是非常貼心的朋友，會主動幫大家修圖，「我有時候會忽略這些小細節，知道後就會修，我如果跟太多藝人太好我會很累，可能會變成修圖大師」。

談及感情與婚姻，鬼鬼直言「可以結，但要思考」，目前沒有對象。她也透露近期拍廣告時認識一位25歲男模，但對方年紀小她10歲，自己無法接受年齡查差距太大。至於好友禾浩辰傳出婚訊，她則送上祝福，「很棒，但沒有特別聯絡」。

