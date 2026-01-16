鬼鬼賽道應援「陪跑」餵食 莎莎累癱：像跑了半馬

莎莎（左起）、鬼鬼、白安、任容萱化身田中馬拉松補給站最強應援。好看娛樂提供



《嗨！營業中》繼挑戰大甲媽祖再臨田中的2000份平安餐任務後，姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、莎莎、白安、任容萱再挑戰在田中馬拉松補給站為選手提供最貼心的能量補給。

為了讓路過的選手及時補充能量，補給站準備了各式甜點、香蕉、糖葫蘆及飲用水，鬼鬼與莎莎不斷問選手：「要不要吃糖葫蘆？」甚至「陪跑」促銷夥伴們精心準備的甜點，莎莎笑說：「我覺得我好像跑了半馬的感覺。」

姚元浩（左起）、莎莎、吳映潔前進彰化田中。好看娛樂提供

除提供物資，任容萱也貼心以英文「Ice Water」引導選手領取冰水降溫；而身為資深馬拉松跑者的姚元浩則非常理解選手們分秒必爭、喝完水杯隨手一丟的「帥氣感」，夥伴們也紛紛在補給站周圍撿拾掉落的水杯與甜點殘渣，維持路面通暢。

大廚姚元浩帶領大家迎接排山倒海而來的參賽隊伍，許多選手在經過補給站時認出鬼鬼與莎莎，直接拿出手機要求合照，為緊張的比賽增添了許多趣味互動。晚上的選手之夜田中音樂節，姚元浩、鬼鬼、莎莎更亂入舞台與白安驚喜合唱掀高潮。

