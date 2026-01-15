鬼鬼鬆口結婚計劃「要思考」 宣布封肚不生第二胎

升格當媽後，鬼鬼大方分享女兒近況。（圖／蘇聖倫攝）

吳映潔（鬼鬼）15日出席品牌活動，直言近年整體演藝環境不景氣，有感而發地說：「現在工作不是變少，是大家條件變多，有工作其實是幸福的，這是景氣的問題，我覺得其他藝人也一樣。」她透露業配仍在努力中，也笑說可能價錢需要再調整，「我比較偏向喜歡的品牌才會去做」。

鬼鬼出席法國時尚軍靴品牌活動。（圖／蘇聖倫攝）

升格當媽後，鬼鬼也大方分享女兒近況。她表示，孩子目前仍會保留不露臉的原則，先前抓周時依序抓到錢、籃球與包子，「抓錢那次有點作弊，10個月時我先給他一張新的千元鈔票練習」。她笑說女兒洗澡時很愛玩球，抓到籃球也不意外。

鬼鬼形容女兒現在「可愛居多」，但開始慢慢有自己的影子，還會在換尿布時突然尿在沙發上，接著得意地笑，「真的很像我。」目前已會叫「爸爸、媽媽」，被問爸爸在哪？她幽默回應：「我不知道？」還笑曝家人說女兒可能因此會幫媽媽「招桃花」，看到帥哥就會叫爸爸。

談及感情現況，鬼鬼直言前單身中，「可以結，但要思考」，她也鬆口暫時沒有第二胎規劃，「我的心只想給她一個人，不想把愛分成兩份，怕會不平衡」。最後她更笑說，女兒很愛漂亮，每次出門前都一定要照鏡子。

