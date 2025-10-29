鬼鬼鮮少聯繫王子 姚元浩腳掌斷免兵役

王子（邱勝翊）29日被粿粿老公范姜彥豐怒轟2人「道德淪喪、婚內出軌」，同期以《我愛黑澀會》出道、合拍《黑糖瑪奇朵》的吳映潔（鬼鬼）與姚元浩、莎莎出席實境節目《嗨！營業中》第六季記者會，坦言她與王子鮮少聯繫，「我對他本人沒有太深度的了解，我是認識節目上的他，出社會後他可能不是最了解我的人，我也不是最了解他的人」。

鬼鬼解釋，她當媽後重心都放在小孩跟工作上，不僅少跟「棒棒堂」聯絡，也跟之前爆出取消追蹤社群的炎亞綸少互動，「生活方式不一樣真的會比較少聯絡，沒聯絡也是一種相處之道，把朋友放在心中比較重要」。她昨說，目前沒想過生二胎，因為養育小孩的花費比她想像大。

演藝圈近期爆出閃兵爭議，因右腳掌斷裂免兵役的姚元浩感嘆，自己小時夢想是當軍人，未料13歲時因為貪玩跳水而讓夢想破滅，「腳掌斷掉，滿嚴重的，腳掌和韌帶全斷，縫了3、400針」。他體檢時，醫生就直言他的傷勢太過嚴重，很快就會收到免疫證明書。

對於網友質疑他無法當兵，卻可以參加《全明星運動會》等批評，姚元浩表示，腳傷留有許多後遺症，「我現在跑得慢、跳不高，但還是可以動」。