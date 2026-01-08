鬼鬼「未婚生女」快2年 「當媽心聲」全曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



36歲女星鬼鬼（吳映潔）從《我愛黑澀會》出道，20年來憑藉可愛俏皮的性格圈粉無數，2025年1月無預警宣布「未婚生女」喜訊。雖然未公開愛女生父身分，但她前衛又勇敢的決定備受讚賞。如今鬼鬼當媽已將近2年，今（8日）晚間發文，親揭為人母心路歷程，甜喊「有一個自己的小孩，真的很幸福」。





36歲鬼鬼「未婚升格人母」快2年 首吐「當媽心聲」甜喊：真的很幸福！

36歲女星鬼鬼（吳映潔）2025年1月無預警宣布「未婚生女」喜訊。（圖／翻攝自IG@gemma_811）

鬼鬼用心深耕演藝事業多年，不僅發行個人專輯還曾在南韓出道，也拍攝過偶像劇、登上各大綜藝節目，甚至成為實境節目的主持人之一，成為全方位藝人。未料，她2025年1月突然拋出震撼彈，在IG曬出凸肚孕照、女兒小腳照，公開已當媽的喜訊。時隔1年，她當媽將近2年，今（8日）稍早於社群發文，透露當媽的喜悅與真實心情。

36歲鬼鬼「未婚升格人母」快2年 首吐「當媽心聲」甜喊：真的很幸福！

鬼鬼當媽快2年，首吐為人母心聲，甜喊「有一個自己的小孩，真的很幸福」。（圖／翻攝自IG@gemma_811）

鬼鬼首次曬出母女合照，坦言「時時感受到很多滿滿的感受，可能以後每一年一樣會有新的感受跟刺激」，相當享受與愛女的親子時光。她幽默表示「雖然有時候我還是會忘記我有一個小孩」，但擁有新生命，並陪伴呵護其長大「真的很幸福」。她不忘喊話「我會好好努力工作」，與愛女一起見證美好、相伴「每個妳的魔幻時刻」，並感謝所有支持粉絲。





