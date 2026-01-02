鬼鬼「身家調查」逼問感情史 高捷無奈通告費難賺

高捷親自掌廚，展現帥氣的翻鍋動作完成招牌菜「金沙海龍王」。（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》新一集邀請「影帝」高捷擔任小幫手，一向以大膽敢言的吳映潔（鬼鬼）面對大前輩，火力全開進行「身家調查」。她先是質疑高捷：「怎麼那麼晚才來？」隨後更直接切入禁忌話題，從感情史一路問到大尺度，甚至脫口而出：「捷哥喜歡法式接吻嗎？」

面對鬼鬼的「直球對決」，向來淡定的高捷也險些招架不住，幽默自嘲：「這點通告費，居然要講出這麼多料嗎？」在一旁的莎莎見狀，直呼感覺高捷正在發出強烈的「求救訊號」。為了護航影帝，姚元浩趕緊使出「搬救兵」，藉故將高捷帶進廚房，這才化解了讓影帝冷汗直流的危機。

曾有大廚資歷的高捷，一進廚房拿起菜刀先把刀磨利，更展現出「蝴蝶花刀工」，讓夥伴們大讚超厲害。身為主廚的姚元浩更表示：「我是第一次真的把火爐讓出來給人家做菜，捷哥的專業，真的沒話說。」高捷在節目中親自掌廚，舉手投足間充滿「大廚」的架勢，帥氣的翻鍋動作完成招牌菜「金沙海龍王」，並端著佳餚美味出菜時，讓現場用餐貴賓集體歡呼。

