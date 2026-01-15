鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」

鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。

鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動（圖／小娛樂）

鬼鬼透露，為了抓周宴，她在女兒10個月大時，就給了一張千元大鈔練習，果真在抓周宴上，女兒第一個就撲向鈔票，自虧這個結果是她「作弊」來的。

小孩長得飛快，鬼鬼說，女兒已經開始有些許她的影子，常常在換尿布的時候解放、尿在沙發上，擺出竊笑表情，還相當愛漂亮，「每天出門前我都會說『妹子，過來看今天的OOTD』。」女兒便會走到鏡子前，點頭並發出『嗯』的聲音。

有趣的是，女兒最會講的單字，竟然是「爸爸」，不過鬼鬼說，女兒逢人就喊爸爸，有時也會對著自己喊爸爸。家人急著幫她招桃花，鬼鬼表示目前單身沒有追求者，鮮少出門交朋友的她，最近因工作認識了一位男模，只是對方年僅25歲，跟自己相差了10歲，眾人都覺得年紀差距不成問題，但她心裡還是過不去：「沒有交往過比自己小這麼多的！」