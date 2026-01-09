鬼鬼1歲女兒「超萌側臉」首曝光！ 圓臉頰、長睫毛融化粉絲：好像混血兒

女星鬼鬼（吳映潔）去年1月無預警宣布未婚生女，震撼演藝圈。轉眼間，女兒「妹子」也迎來1歲，鬼鬼今（8）日在社群平台發表長文，並曬出多張母女合照與抓周畫面，分享成為母親近2年來的心境轉變，字裡行間滿是溫柔與感謝。

鬼鬼將2026年的第一篇貼文獻給自己與女兒，回顧從懷孕到育兒，總共近2年的時間，「有一半時間是兩個心臟一起生活，有一半時間是兩個人類一起生活」。她感性寫下，女兒成長的每個瞬間，往往也與自己人生中的「第一次」重疊，「有了小孩真的是我再陪她長大一次，才知道原來我是這樣長大的。」

鬼鬼女兒難得側臉入鏡。（圖片來源：IG gemma_811）

鬼鬼坦言，自從成為媽媽後，生活中時常湧現各種新的體會與刺激，也笑說偶爾還是會恍神，「有時候我還是會忘記我有一個小孩」，但只要想到女兒的存在，內心就感到踏實又幸福，再次強調：「有一個自己的小孩，真的很幸福。」

鬼鬼也分享為女兒舉辦的抓周派對，粉嫩佈置流露滿滿母愛。從曝光的照片中，可見鬼鬼與「妹子」換上粉色系與純白親子裝，雖然女兒未正面入鏡，但其中一張照片露出側臉輪廓，長長的睫毛、圓嘟嘟臉頰和一頭濃密黑髮都十分吸睛，也引來網友驚呼「好像混血兒」、「超可愛的」。

鬼鬼為寶寶舉辦溫馨抓周儀式。（圖片來源：IG gemma_811）

談到對女兒的承諾，鬼鬼語氣堅定表示，未來會繼續努力工作，帶著「妹子」看見更多美好的事物，也會陪伴她走過每一個成長階段。她深情對女兒喊話：「我愛你～我的寶貝妹子，希望妳可以平安健康快樂。」同時也不忘對自己說聲謝謝，感謝自己「靠自己能力好好愛妹子」。

回顧去年宣布生子的震撼消息，鬼鬼始終未公開孩子生父身分，對女兒相當保護。她曾表明，自己既是孩子的媽媽，也是孩子的爸爸，選擇一肩扛起育兒責任。如今升格人母將近2年，鬼鬼在貼文中流露的，更多是對生命變化的珍惜，以及與女兒相互陪伴、一起成長的滿足感。

