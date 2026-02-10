魂斷台九線！疑趕赴營區值勤 花蓮24歲憲兵猛撞燈桿亡

花蓮空軍基地一名鍾姓憲兵10日疑似為趕回營區，清晨行經台9線時自撞分隔島亡。讀者提供



花蓮縣壽豐鄉台9線今日（2/10）清晨發生一起奪命車禍，24歲鍾姓男子駕駛一輛黑色福特汽車，北上行經204.7公里處時，車輛因不明原因失控，高速猛烈撞擊路中央的號誌燈桿，由於撞擊力道驚人，車體當場扭曲變形，就連引擎也在猛烈撞擊下和車體分離、噴飛到對向車道並起火燃燒，鍾男也被甩出車外倒地。警消到場後將傷者送醫，不過仍宣告不治，詳細車禍原因仍待警方調查。

據了解，鍾男今日清晨疑似準備駕車返回營區上班，卻在行經中山路二段時突然失控向左偏斜，隨後在毫無減速的情況下猛力撞上中央分隔島。目擊民眾心有餘悸地指出，撞擊瞬間發出巨大聲響，轎車車體則猶如遭到揉捏的廢鐵，嚴重變形縮水，更恐怖的是撞擊力道強大到車輛引擎直接「噴掉」，整顆引擎脫離車殼後，飛過分隔島掉到對向車道、還起火燃燒，鍾姓駕駛則在猛烈翻滾中被甩飛車外，重傷倒臥地面。

目擊者見狀趕緊下車協助放置三角錐，同時拿滅火器撲滅引擎的火勢，並緊急通報119，不過救護人員抵達現場時，發現鍾男已失去呼吸心跳和意識，儘管救護車緊急送往醫院急救，並於路上持續進行CPR急救，不過最終仍因全身多處重創，在上午8點左右宣告死亡。

警方初步調查，鍾男持有合格駕照，經醫院抽血檢測酒測值為0，排除酒駕肇事可能。經查發現鍾男在花蓮空軍基地擔任憲兵，今早疑似是為了趕赴營區值勤，沒想到在上班路上發生憾事。由於案發路段缺乏拍到撞擊瞬間的監視器畫面，後續將調閱附近車輛的行車紀錄器，以釐清確切車速及事故發生原因。

