魂斷台64！頂大學霸男遭「4車輾屍」 高大成點出致命傷：這台車血最多

記者林意筑／台中報導

溫姓替代役男被丟包在台64線上，遭4車輾過慘死。（圖／翻攝畫面）

擁有雙學士學位的25歲溫姓替代役男，25日凌晨因飲酒搭乘多元計程車返家，途中與46歲林姓司機發生爭吵，被丟包在台64線快速道路上，疑似因不勝酒力倒臥路邊，慘遭4輛行經車輛輾斃。法醫高大成今（27）日受訪表示，透過遺留在馬路上的血跡，即可判斷哪次撞擊為致命關鍵。

法醫高大成表示，可透過血跡判斷哪次撞擊為致命關鍵。（圖／翻攝畫面）

本月25日凌晨2時許，溫男在台北市文山區興隆路飲酒後，叫了多元計程車欲搭往新北市板橋區，上車後溫男疑因喝醉先是多次踹到車門，被制止後又猛踹駕駛座椅背，因此與司機爆發口角，林男憤而將溫男趕下車，丟包在快速道路上便離開現場。

廣告 廣告

多元計程車林姓司機離開後不久後越想越愧疚，擔心對方發生意外，緊急撥打110報案，但員警趕到現場時，躺在台64線快速道路內側車道上的溫男已被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過慘死。

溫男被丟包在台64快速道路後被4輛車連續撞擊，現場留有大片血跡，對此高大成表示，透過遺留在馬路上的血跡，即可判斷哪次撞擊為致命關鍵，因每一次遭車輛輾過的血量都不會相同，「通常第一次遭輾時的出血量最多」。

更多三立新聞網報導

台中學霸女警喊遭霸凌！分局揭「收驚」真相：分隊長心疼她⋯送佛珠安撫

驚悚瞬間曝！台中賓士男撞噴機車又「重踩油門輾過拖行」雙載男女急送醫

逢甲商圈藏同志天堂！3帥警潛入「脫到剩內褲」當臥底 又見多人運動場

纏訟17年更5審又逆轉！台中黎明幼兒園判拆 園長心碎：對司法失望

