魂斷國道畫面曝！31歲男「無煞車」自撞分隔島「車頭消失」人卡鐵棺慘死

記者羅欣怡／桃園報導

31歲陳姓男子昨（7日）凌晨1時許，開車行經國道1號五楊高架道南向70.9公里楊梅路段時，自撞匝道分隔島島頭，整台車「車頭消失」嚴重變形，陳男當場沒生命跡象，經急救無效後死亡。有網友PO出事發當下的影片，只見陳男無煞車高速撞擊分隔島，奪命瞬間曝光。

陳男自撞交流道分隔島，車子撞成廢鐵。（圖／翻攝畫面）

民眾行車記錄器拍下，陳男的白色轎車已經開在外側下交流道的車道上，但他絲毫沒有減速跡象，車子一路直行，最後偏移車道，直接高速撞擊前方的分隔島島頭，轎車車頭瞬間消失、嚴重變形，水箱也因巨大撞擊力道破裂灑出，車道上都是撞碎的汽車車體，一片凌亂。

陳男猛烈撞擊後多重骨折慘死，酒測值為0。（圖／翻攝畫面）

陳男座車安全氣囊爆裂，汽車嚴重變形，已經撞成廢鐵，陳男卡在座位上沒有生命跡象，消防局獲報後派遣人員到場救援，使用破壞器材將陳男救出，送楊梅天成醫院院急救，於昨日上午6時50分經醫院宣告急救無效死亡。

陳男無煞車高速直行。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方表示，陳男行經國道1號五楊高架道南向70.9公里楊梅路段，車輛不明原因自撞校前路出口匝道分隔島島頭肇事，酒測值為0，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，保持安全距離，勿疲勞駕駛，行經匝道處應放慢車速，以維行車安全。

