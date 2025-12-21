魂斷火炎山！新北女苗栗攻頂出事「倒臥山谷亡」

苗栗知名景點火炎山，今（21日）發生不幸事件，有位女山友2天前來此攻頂時失聯，警消2天以來全力搜尋，早上在步道附近的斷崖山谷中發現她的遺體。

事發現場。 （圖／翻攝畫面）

據了解死者姓曾、43歲，家住新北，19日獨自來此登山，家屬聯絡不上她趕緊報案，苗栗警方接獲新北警方的轉報後，隔天旋即會同消防隊、民間救難協會根特搜人員前往搜救，還出動空拍機。

事發現場。 （圖／翻攝畫面）

但2天以來的尋找最後依然得到不幸消息，今天清晨她的遺體在火炎山步道附近的一處兩段式斷崖山谷中被空拍機尋獲，確切地點在懸崖中段的斜坡上，人力難以到達，所幸苗栗縣消防局跟苗栗山城救難協會的人員，仍排除萬難接觸到曾女遺體，利用繩索跟梯架將之運出，目前已轉交家屬跟轄區警方處理後續。

事發現場。 （圖／翻攝畫面）

