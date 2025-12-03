魂斷玉山！新北退休校長遺體12/3吊掛 送高雄殯儀館相驗
新北市有位退休校長近日去攻玉山後四峰，在鹿山2.7公里處失聯，經南投、高雄警消合力搜尋，連黑鷹直升機都出動，但仍傳出噩耗，本月1日他的遺體在山徑上被發現，搜救人員全力趕路，今天（3日）上午成功將他的遺體吊掛上直升機，送往高雄市立殯儀館相驗。
回顧整起悲劇，始於上月（11月）27日，62歲的郭姓退休校長跟6人一起組團攻頂，失聯後玉山國家公園管理處、旗美山搜、保七總隊及雲豹工作團隊合計共30人投入搜救行列，也出動空拍機、2架黑鷹直升機也支援。
搜救人員鎖定郭男的最後定位點跟失聯位置後，垂降下切、空拍機搜尋都用上，但郭男的行蹤仍是杳如黃鶴，直到今天上午7點多才被找到，不過竟是被登山民眾在山路旁的邊坡「巧遇」，該位山友當下看到一名男子倒在該處旋即報案，搜救人員趕來確認就是郭男，將遺體暫時放在「圓峰山屋」，今天終於成功將遺體吊掛上黑鷹直升機，送往高雄殯儀館進行相驗。
延伸閱讀
影/PAZZO董座二度痛毆運將 圍毆監視器畫面曝
影/高雄天兵男駕駛疑倒車打錯檔 「保齡球式」撞6機車釀1傷
高雄8旬老婦人外出未返家 8小時後排水溝尋獲遺體
其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 139
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 26
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
太子集團傳員工申請失業補助 勞長洪申翰回應了：若涉違法就無法請領
日前傳出太子詐騙集團台灣成立公司倒閉，但員工卻向北市勞動局申請失業補助。對此，勞動部長洪申翰今（3）日表示，若經查證有違法行為，違反法律禁止規定或公序良俗，契約均屬屬無效，無法請領社會保險給付。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 11
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 87
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 20 小時前 ・ 10
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 13
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 2
香港宏福苑大火156死恐求償無門 工程顧問公司爆停業
香港大埔宏福苑大火持續釀出慘重傷亡，截至 12 月 2 日清晨，官方確認死亡人數已升至 156 人，另有 30 名居民仍下落不明，29 具遺體尚待進一步辨識。廉政公署日前以工程涉及貪污疑慮為由，拘捕 7 名男子與 1 名女子，其中包括鴻毅公司的兩名董事及多名工程職員。不過傳出該公司突然停業，罹難者家屬未來恐怕求償無門！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台越寮警方聯手！攔截「雙獅地球牌海洛因」藏藝術燈座 市價破2億
高檢署第13波安居緝毒專案成果斐然，查獲多起重大毒品案件！其中最引人矚目的是，台灣、越南及寮國警方聯手攔截市價超過新台幣2億元的「雙獅地球牌海洛因」逾19公斤。專案小組更在台中首度查獲本土種植的罌粟花園，及從中國進口的依託咪脂原料。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
車牌吊扣變吊銷！ 台中12警、17代辦業者遭起訴｜#鏡新聞
台中17名汽車代辦業者，利用修法前漏洞，陸續找12名熟識的員警幫忙，把154輛吊扣車牌的車輛，改開立吊銷的罰單，如此一來，只要驗車就能重新領牌提早上路，代辦業者每件收費約2萬元，不法獲利308萬，而12名員警雖然沒收賄，但圖利金額合計至少4400萬元，29人都被起訴，涉案員警也遭到停職。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
監獄變網咖？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 1
疑駕駛身體不適 公車突失控逆向直撞拖吊車 2駕駛一度受困
中部中心／綜合報導台中霧峰發生驚險事故！2日下午3點左右，一輛公車，失控衝到對向車道，撞擊一輛路過的拖吊車，及停放路邊的轎車，事故也導致，1名客運乘客受傷，拖吊車司機、公車駕駛一度受困！監視器拍下，一輛公車，突然偏移行車路線，接著衝上分隔島，似乎撞到什麼東西，周圍瞬間揚起大片塵土。公車橫卡在車道上，車頭撞上一台拖吊車，就連路邊臨停車輛，也沒被放過，三台車擠成一團，車頭全都撞得咪咪冒冒。公車突失控"逆向撞拖吊車" 兩車駕駛一度受困（圖／翻攝畫面）霧峰消防分隊小隊長何木聰：「公車原本是要往南行駛，後來逆向不知道什麼原因撞到對向，剛好拖吊車路過結果被撞擊，導致公車司機，拖吊車司機人員都受困，公車內有一名18歲男性受傷。」遭波及轎車車主：「很大聲好像氣爆一樣，車子是沒關係啦，車子撞壞就壞了啊，人最重要啦。」事發就在2日下午3點左右，台中市霧峰區，這台公車行經中正路時，駕駛疑似突然身體不適，才會衝到對向，撞擊路過的拖吊車，還波及到路邊停放的白色轎車，事故也導致，公車上1名乘客受傷，而客運及拖吊車駕駛，一度受困。"疑身體不適"公車直撞拖吊車 2駕駛1乘客受傷送醫（圖／民視新聞）拖吊車業者：「司機打給我啊，卡在車上打給我，說他被夾在車上，趕快過來幫他處理。」霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥：「本起事故致3人受傷，酒測值均為0，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。」疑似是駕駛身體不適，才導致客運失控衝對向，所幸經過搶救，3名傷者，生命均無大礙。原文出處：公車突失控逆向對撞拖吊車 2駕駛一度受困 更多民視新聞報導恍神釀禍！新竹汽車駕駛「撞四機車」 一女卡車底「民眾抬車救援」6機車等紅燈遭汽車撞上 28歲女卡車底眾人救援胡釋安變裝修工人！見徐新洋「釘槍射臉」嚇傻 意外傷勢曝光民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋"
社會中心／綜合報導地下停車場，驚傳喋血案件！天道盟綽號"黑狗"的一名賴姓大哥，週一中午，在台北市西門町的一處停車場，被人砍傷，雙腳腳筋斷裂，恐怕殘廢，犯案的兩名男子，還在現場冷笑，等員警來抓，警方初步調查，嫌犯也是天道盟成員，宣稱不滿被害人曾經設局，羞辱幫內另一名大哥〝高寶勝〞，才會埋伏報仇。員警大聲喝令，要眼前這兩名穿著黑衣的男子趴下，只見嫌犯高舉雙手，相當配合，就在幾分鐘前，他們兩人持刀尋仇，把一名天道盟的賴姓大哥，砍到血濺地下停車場，兩腳的傷口，深可見骨。來到事發現場，地上的血跡，依舊清晰可見，觸目驚心。目擊者說，兩人尾隨在他後面，突然就不知道什麼原因，就把他兩隻腳小腿那個腳筋砍斷，然後就出血這樣。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）事發在台北市萬華區，週一下午兩點左右，位在西門町的一棟大樓地下停車場，警方調查，被砍的賴姓男子，是天道盟的大咖，江湖上人稱"黑狗"。他疑似在幾年前，設局羞辱同為天道盟不倒會大哥的"南萬華教父"高寶勝。今年十月中，高寶勝癌症過世，12月1號，在板橋殯儀館舉辦告別式之後，他的義子徐姓男子，就帶著一名小弟，持開山刀埋伏報仇，當場砍斷黑狗的雙腳腳筋，兩人犯案後，還報警自首，留在原地冷笑，等待警方到場。知情人士表示，恩怨是很多年前就有恩怨了，兩人就為了土方的事情，而且寶勝被弄得很沒面子，所以他就耿耿於懷，後來很多他們一些大佬兄弟出來喬緩頰，但是寶勝就是一口氣嚥不下來。台北市西門町商圈地下停車場，驚傳砍人事件。（圖／翻攝畫面）萬華警分局偵查隊副隊長施仁捷表示，現場發現一名腿部刀傷的賴姓民眾，另現場兩名犯嫌，站立於旁稱其所為，惟稱等待律師到場，才願意陳述。根據了解，"黑狗"賴姓男子，平常行事狠辣，是前天道盟盟主羅福助的左右手，1996年8月，時任立委的廖學廣被關狗籠的事件，警方還一度懷疑他涉入其中，這回下半身遭砍十幾刀，雙腳可能因此殘廢，警告意味濃厚，警方擴大調查，要避免黑幫尋仇，引發腥風血雨。原文出處：黑道尋仇! 天道盟黑狗西門町停車場遭砍"當街斷腳筋" 更多民視新聞報導越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷三環幫命案追出"權利車詐騙" 黑幫愛用犯案工具保護令生效竟惱羞成怒砍30刀割喉殺害前女友 劉男羈押禁見3月民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
「阿里山神旅行」將登場 新港奉天宮貼啟動香條
（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）阿里山管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」活動，邀請來自嘉義縣18鄉鎮市與澎湖、金門、馬祖等地媽祖神像，12月19日至22日遊阿里山，新港奉天宮今天貼啟動香條。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
上人開示：醫護用生命走入生命 除病苦留甘甜
高齡化社會，椎間盤突出造成的坐骨神經痛，成為多數老年人長期困擾的病痛。早期的傳統手術，傷口大、住院時間長，常會讓病患打退堂鼓而不敢接受手術。不過、近年來的內視鏡椎間盤手術，大幅改進了傳統手術的缺點...大愛電視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
新竹下班時間嚴重車禍！ 4機車遭撞如「保齡球瓶」倒
新竹市 / 綜合報導 下班時間等紅燈，4台機車遭汽車撞擊！新竹市東區 昨 (1)日下班時間，一輛白色轎車突然從等紅燈的車陣中往前開，直直撞倒前方的4部機車，還有一名女騎士連人帶車卡在車前，被拖行了好幾公尺，遭撞騎士3人送醫，2人受到輕傷。 救護車緊急獲報到場，馬路地板上已經倒了好幾部機車，還有人一度被壓在車底，救護人員說：「小姐，這樣有沒有反應，來，叫什麼名字。」救護人員語氣焦急，趕快幫傷者緊急包紮送醫，時間回到幾分鐘前，當時不少汽機車都在停止線後乖乖等紅燈，這時車陣中一輛白色轎車突然往前開，前方的機車瞬間像保齡球瓶般東倒西歪，還有一部直接卡在車前被拖行好幾公尺。遭撞騎士VS.記者說：「聽到鏘鏘鏘，就撞上來了，我還在看，到底是哪一邊，我要閃那個聲音，結果才看完以後，車就整個撞上來了，(那人有沒有怎麼樣)，他比較嚴重，我擦傷而已，有點痛而已。」現場機車倒成一片，車殼零件也散落路面，這起車禍造成1輛汽車及4部機車毀損，事發就在昨日晚上7點多，新竹市東區食品路和西大路的交叉路口，正值下班時間車流量大，事發突然嚇壞附近民眾，目擊民眾說：「我經過的時候，我就聽到有砰砰砰砰的聲音，就看到一個人趴在車底，被壓住，眾人就合力，在旁邊的人全都把機車停著，去幫忙那個人，然後我就趕快報警，叫救護車這樣。」好在有這些熱心民眾，齊心協力抬車在救護車到場前及時救援，遭撞的騎士都沒有生命危險，3人多處擦挫傷送醫治療，2人輕傷拒絕就醫，初步了解駕駛當時疑似恍神肇禍，詳細肇事原因還有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
國道追撞還持榔頭砸前車 男拒配合害警掛彩遭逮
新北市 / 綜合報導 國道一號汐止五股高架道路的環北路段，昨(2)日晚上發生行車糾紛，一名男子開車不慎追撞前方轎車，沒想到前車駕駛和朋友下車查看狀況時，男子突然情緒失控，拿起榔頭追逐，嚇得兩人急忙躲避，男子追不到人，用榔頭猛捶對方轎車，警方獲報趕到現場，喝令丟棄榔頭，但男子拒絕配合，過程中員警還受了傷，男子被依現行犯逮捕。一輛白色轎車，打著雙黃燈停在國道上，這時一名男子拿著榔頭朝車門一陣猛砸，打了後座還不夠，來到副駕的車門繼續使勁打，而車主卻只能眼睜睜，看著自己的愛車被破壞，卻無能為力，雙方究竟有什麼深仇大恨？遭砸車男子友人說：「他(砸車男子)跟我說，他這7年來一直被搞，感覺我們也是來搞他的，然後我叫他先在旁邊坐著，他說他要去拿車上的證件，後面我就從後擋風玻璃看他，我就看他拿一支榔頭。」被害車主的朋友說，明明雙方根本不認識。事情發生在2日晚上8點多，國道1號汐止五股高架道路環北路段，當時被砸車的施姓男子，下班後開車載朋友，突然遭到賴姓男子駕駛的轎車追撞，雙方將車停在路肩後就爆發衝突。遭砸車男子友人說：「(賴姓男子)追不到我，惱羞了(就)回去砸車，然後砸完車就繼續追。」賴姓男子追撞完，便抄起榔頭朝兩人作勢攻擊，雙方就在高架橋上演你追我跑，發現自己追不上後就回頭跑去砸車，砸完車後他還不善罷干休，繼續拿著榔頭追著他們。遭砸車男子友人說：「我們都已經要下交流道了，跑到下交流道，他(賴姓男子)就是追到警察來壓制，他追不到我啊，他超慢的啊。」最後兩人在環北交流道附近，躲避賴姓男子，而警方獲報到場後，喝令賴男把棍棒丟掉但他不配合，過程中還造成員警的手腳擦挫傷，警方馬上依現行犯逮捕。國道公路警察局第一大隊巡官謝仁發說：「(賴姓)男子因身體不適送醫，尚未製作筆錄，後續將依妨害公務，傷害，毀損，恐嚇等罪嫌偵辦。」明明自己先追撞前車，還惱羞拿榔頭追人又砸車，所幸被砸的車主與朋友，人平安無事，糾紛後續，還要等賴姓男子離開醫院後，再調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜年度最強親子展早鳥現省百元、永恆畢卡索筆記本套票399元超划算、蜷川實花展十年回歸
年末規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前 ・ 發起對話