魂斷玉山！新北退休校長遺體12/3吊掛 送高雄殯儀館相驗

新北市有位退休校長近日去攻玉山後四峰，在鹿山2.7公里處失聯，經南投、高雄警消合力搜尋，連黑鷹直升機都出動，但仍傳出噩耗，本月1日他的遺體在山徑上被發現，搜救人員全力趕路，今天（3日）上午成功將他的遺體吊掛上直升機，送往高雄市立殯儀館相驗。

回顧整起悲劇，始於上月（11月）27日，62歲的郭姓退休校長跟6人一起組團攻頂，失聯後玉山國家公園管理處、旗美山搜、保七總隊及雲豹工作團隊合計共30人投入搜救行列，也出動空拍機、2架黑鷹直升機也支援。

搜救人員鎖定郭男的最後定位點跟失聯位置後，垂降下切、空拍機搜尋都用上，但郭男的行蹤仍是杳如黃鶴，直到今天上午7點多才被找到，不過竟是被登山民眾在山路旁的邊坡「巧遇」，該位山友當下看到一名男子倒在該處旋即報案，搜救人員趕來確認就是郭男，將遺體暫時放在「圓峰山屋」，今天終於成功將遺體吊掛上黑鷹直升機，送往高雄殯儀館進行相驗。

