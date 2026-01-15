魂斷異鄉！台南移工「猛烈自撞電桿」車碎人亡

台南市永康區昨（14日）深夜發生慘劇，有位外籍移工騎車高速自撞電線桿，沒戴安全帽導致頭部重創，當場沒了呼吸心跳，緊急送醫後仍因傷重宣告不治。

車禍現場。 （圖／民眾提供）

據台南市消防局、永康分局警方的資訊，死者經查是28歲的越南籍阮姓男子，發地點在龍中街30巷內，事發時間是深夜11點36分左右，獲報後旋即派員趕往。

警消抵達時阮男已經倒在地上昏迷不醒，摩托車幾近全毀，畫面怵目驚心，當下檢傷發現他已經沒有呼吸心跳，緊急施行CPR同時送永康奇美醫院搶救後，仍因傷重宣告不治，警方調查現場發現阮男沒戴安全帽，因此頭部受到重創，所幸沒有波及其他人車，是否有酒駕、毒駕或是其他因素導致車禍發生，目前警方正在調查釐清。

延伸閱讀

影/桃園狂女隨機攻擊「校門口鎖喉學生」！逮捕影片曝

影/五楊高架出事了！「4大小車追撞翻覆」回堵塞爆

公車急煞輾死一條狗！司機「補油門」逃逸 觸法恐被關