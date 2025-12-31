魂斷跨年夜 大貨車擦撞機車輾斃男大生 運將驚嚇跪地自責

21歲唐姓男大生騎機車與同向大貨車擦撞，摔車捲入後輪遭輾壓死亡。讀者提供

全台沉浸迎接2026年歡樂氣氛中，高雄市前鎮區中華五路晚間發生一起死亡車禍。21歲唐姓男大生騎機車趕往高雄夢時代與同學會合參加跨年晚會，不料機車與同向大貨車擦撞後倒地，唐男慘遭後輪輾壓當場身亡。43歲李姓貨車司機發現釀禍後，崩潰跪地痛哭，直喊：「真的沒看到！」警方將依過失致死罪將李男移送法辦，詳細肇事責任歸屬則由交通大隊進一步釐清。

警方調查，晚間6時許，李姓男子駕駛大貨車，沿著前鎮區中華五路北往南方向行駛。時值跨年人潮湧入高雄夢時代的高峰，李男行經新光路口時，與同向騎機車的唐姓男大生發生擦撞。

根據後方車輛監視器畫面顯示，大貨車與機車原本併行，不知何故越靠越近，隨後貨車車身明顯震動了一下，大貨車雖緊急煞車，但唐男已倒在血泊中，失去生命跡象。

李姓貨車司機經檢測並無酒駕，他在現場情緒激動，雙腿發軟跪在路旁，不斷自責啜泣，強調當下完全沒察覺機車靠近。警方初步研判，事故原因疑因雙方未保持安全距離，加上大型車存在視覺死角，才導致這起悲劇。但詳細車禍發生原因及責任歸屬，仍待交通大隊進一步釐清。

唐男的父母接到噩耗趕到現場，看著白布覆蓋冰冷遺體，當場淚崩。 據了解，唐男家住高雄，平日在台南求學，今天特別回家，出門前還開心地跟父母說要跟同學去跨年，不料這竟是與兒子的最後對話。



