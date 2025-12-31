魂斷跨年夜！高雄騎士遭大貨車輾斃 司機痛哭「真的沒看到」

即時中心／廖予瑄報導

年末憾事！高雄市前鎮區警方在今（31）日晚間6時許獲報，一台大貨車在行經中華五路時，與同方向的機車發生擦撞，年約21歲的唐姓男騎士當場被輾斃；年約43歲的李姓男肇事司機在發現釀禍後，也相當懊悔，當場跪地痛哭表示，「真的沒看到」。警方調查，李男沒有酒駕情形，至於詳細肇事原因還有待警方調查釐清。

警方表示，李男今日晚間開著自用大貨車，沿中華五路北往南方向行駛；沒想到，當他經過中華五路與新光路口時，與騎機車的唐男發生擦撞；唐當場倒地，並遭大貨車輾斃。

大貨車與騎機車發生擦撞。（圖／警方提供）





車禍發生後，李姓肇事司機也相當懊悔，當場跪地痛哭表示，「真的沒看到」。經警方調查，肇事的李姓男駕駛沒有酒精反應，初步分析肇事原因為雙方未保持安全距離，至於詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。前鎮分局呼籲用路人，行車上路應與他車保持安全距離，以維護交通安全。

《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

