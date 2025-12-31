魂斷2025！台中機車雙載遭貨車撞倒「騎士慘死」

2025年的最後一日（31）日在台中市北屯區發生悲劇，據轄區警方的調查，一位騎車載著乘客的女騎士，跟貨車駕駛在路口起步同向行駛時發生碰撞，女騎士身受重傷，送醫不治身亡。

事發瞬間畫面。（圖／翻攝畫面）

警方指出，事發地點在廍子路與軍福十三路的交叉口，死者經查是64歲的蔣姓女子，當時她騎機車載人，於路口等完紅燈起步右轉行駛時，被一旁也是同樣在右轉，由23歲梁姓男子駕駛的大貨車發生碰撞，蔣女當場被撞成重傷昏迷不醒。

警消獲報後趕來，緊急把蔣女送醫急救，無奈仍是回天乏術，梁男經檢測沒有酒駕，事發的確切原因為何，轄區警方目前正在調閱監視器釐清，也已報請地檢署的檢察官跟法醫，相驗梁女遺體。

