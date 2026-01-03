魂留2025！高雄男跨年前失聯 警尋獲已陳屍車內

高雄市一名李姓男子於去年12月29日離家後失聯，警方昨（2）日找到李男，發現他陳屍車內、明顯死亡，後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。

男子陳屍車內 。（圖／警方提供）

三民二警分局一心派出所昨（2）日晚間7時20分許接獲通報，和平與一心路口停車格有民眾需要協助，員警會同119搜救及救護人員到場後，發現一名50歲李姓男子陳屍車內，當下已明顯無生命跡象。研判無外力介入，通知鑑識人員到場蒐證，後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。

廣告 廣告

後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因 。（圖／警方提供）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/苗栗男酒駕開賓士撞死老婦肇逃 案發後2hrs投案

影/台南成大醫院前男駕駛「失控頂飛前車」！7車連環撞瞬間曝

北市市民大道地下變電箱冒煙 煙霧彌漫幸無人傷