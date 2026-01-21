魅力女神結新歡／柳柳帶BMW男回家再爆「遭小龍女放生」 味全龍回應了

對於柳柳的男伴與是否續留「味全龍」，球團回應了。

本刊21日報導職籃臺北台新戰神「魅力女神」、職棒味全龍啦啦隊的成員柳柳（柳昕妤）除了爸爸之外，另有一名貼心男子接送，兩人也被直擊在她家中相處。」對此「味全龍」雖然尚未宣布柳柳即將離開，但也代她回應了。

「大家都有友人接送的交友狀況，也不太需要過度解讀，球團也確實都是不過度干涉的立場。」至於柳柳是否續當「小龍女」，球團的回答似乎也有所保留，稱尊重她的規劃與安排；「柳柳一直都在工作上非常認真，不論是啦啦隊應援方面或是個人的工作上，總是認真與積極度高的態度來與廠商合作，但一切資訊都還是以球團最後公告為主。」

有傳柳柳因為在外碎嘴球團導致她就算社群人氣頗高，但最後還是落得約滿不續的下場，對此味全龍方面則未作回應；圈內消息則指柳柳可能想要轉往韓國發展，畢竟她曾在當地球迷間成為話題，「台灣也有這麼優秀的人啊」「真是個充滿魅力的女孩，又漂亮又可愛又性感」等，乍看頗有發展機會。

