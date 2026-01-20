魅力女神結新歡／BMW男暖接送！啦啦隊女神柳柳出現護花使者 香閨獨處4小時

本刊直擊揮別不倫流言的柳柳（左），身邊出現一名駕駛BMW，貼心接送的護花使者，而且兩人在她家相處4個小時。

職籃臺北台新戰神「魅力女神」、職棒味全龍啦啦隊的成員柳柳（柳昕妤）去年才被看好人氣暴漲，沒想到卻被爆曖昧已婚有3個小孩的富二代、甲山林集團的接班人祝藝，讓她趕緊發出聲明否認到底並且喊告。事件落幕不到半年，本刊日前拍到網路經營粉絲有成的柳柳，線下出現一名BMW男負責親暱接送，並且在她家獨處了4小時之久。

1月16日的傍晚5點多，一名駕駛BMW的輕熟男子出現在柳柳住處，圓臉短髮的他一身深色休閒打扮，手上還帶著兩杯飲料，直接進了柳柳家門；待了4個小時，柳柳才跟BMW男一起出門，到家附近的便利商店購物。最後買完東西的BMW男在驅車離開前，自在地與柳柳共度了一根菸的時間，享受彼此最後的獨處時光。

廣告 廣告

柳柳（左）與BMW男（右）離開她家後，兩人先一起前往便利商店購物。

當時柳柳滑著手機等BMW男把菸抽完，自己步行返家；BMW男則是回到北市中正區的公寓。再往前到1月12日，兩人也是如此進行迅速而私密的約會。當天柳柳先搭多計程車元外出，練完舞後又是這名BMW男來接。一起作伴3個小時之後，又回到柳柳她家。

BMW男準備回自己家，柳柳在旁耐心等他抽完最後一根菸。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

更多鏡週刊報導

魅力女神結新歡1／柳柳「小龍女身分」約滿不續解密 疑往韓國發展論壇掀熱議

魅力女神結新歡2／遭抹黑陷富二代小三風波 柳柳強勢捍衛黑粉急求饒