魅力女神結新歡1／柳柳「小龍女身分」約滿不續解密 疑往韓國發展論壇掀熱議

本刊直擊練完舞後的柳柳先殺時間逛逛，實際上是在等BMW男來接她。

柳柳（柳昕妤）除了被本刊直擊身邊出現貼心BMW男伴，最近她在職棒啦啦隊的工作上也成為話題；據悉，近來柳柳已被移除「小龍女」的幕後祕辛，在圈內傳得沸沸揚揚。

業界傳出，柳柳「小龍女」的身分目前呈現約滿不續的狀況，原因是在外嘴碎，輾轉傳回球團，後續引發內部對於她的評價變得頗不正面。雖然去年柳柳經營社群網站的表現突出，粉絲人數顯著成長，甚有往李多慧、林襄、Yuri、菲菲的方向追上，最後卻因口舌之災導致離隊的下場。

除了BMW男之外，柳柳平常出入有爸爸幫忙當司機，呈現父女情深的一面。

不過柳柳之前已經被稱紅到韓國，也有傳她接下來希望往當地發展；韓國論壇曾以「台灣可愛的啦啦隊」為標題討論柳柳，不少人讚「真的是我喜歡的腿型」「毫不猶豫地加入我的老婆名單」更有當地網友誇下海口，想要飛來台灣朝聖。

柳柳身邊的BMW男雖然外型沒有太特別之處，不過對她是服務到家。

柳柳熟門熟路地上了BMW男的車，然後跟他約會了3個小時左右。

