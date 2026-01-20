魅力女神結新歡2／遭抹黑陷富二代小三風波 柳柳強勢捍衛黑粉急求饒
除了BMW男之外，柳柳（柳昕妤）顯得頗為安分，常由爸爸擔任司機接送，展現父女之情深。畢竟柳柳曾經一夕之間成為新聞焦點，原因是去年8月，24歲的柳柳（柳昕妤）遭匿名網友爆料與已婚的富二代出國旅遊，對方是已婚、有三個小孩的的甲山林集團富二代祝藝。
當時因為匿名網友點出一名女子帳號，怒指對方牽線讓柳柳與祝藝認識，還連發質疑對方「為何介紹已婚人士給柳？」「為何要殘害一個單純熱愛跳舞的小女生？」同時貼出3張對話截圖，瞬間掀起討論。
對此，柳柳方面火速出面澄清，強調與祝藝並無任何特殊關係，也從未單獨出遊，並指爆料者拿不明人士的對話紀錄當作證據散播不實言論，將對該名網友提告，包括「加重誹謗罪」等刑事告訴。該網友隨即轉而認錯，並發出道歉聲明求饒，聲稱一切都是荒謬之捏造行為。
