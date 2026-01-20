魅力女神結新歡2／遭抹黑陷富二代小三風波 柳柳強勢捍衛黑粉急求饒

柳柳在成為啦啦隊之前，是芭蕾舞老師並且在幼兒園教舞蹈；私底下的穿搭風格則是隨興自然。（翻攝自柳柳IG）

除了BMW男之外，柳柳（柳昕妤）顯得頗為安分，常由爸爸擔任司機接送，展現父女之情深。畢竟柳柳曾經一夕之間成為新聞焦點，原因是去年8月，24歲的柳柳（柳昕妤）遭匿名網友爆料與已婚的富二代出國旅遊，對方是已婚、有三個小孩的的甲山林集團富二代祝藝。

當時因為匿名網友點出一名女子帳號，怒指對方牽線讓柳柳與祝藝認識，還連發質疑對方「為何介紹已婚人士給柳？」「為何要殘害一個單純熱愛跳舞的小女生？」同時貼出3張對話截圖，瞬間掀起討論。

廣告 廣告

已婚、有3個小孩的甲山林集團富二代祝藝（右）之前被網友扯說跟柳柳過從甚密，後來女方訴諸法律嚴正否認。

對此，柳柳方面火速出面澄清，強調與祝藝並無任何特殊關係，也從未單獨出遊，並指爆料者拿不明人士的對話紀錄當作證據散播不實言論，將對該名網友提告，包括「加重誹謗罪」等刑事告訴。該網友隨即轉而認錯，並發出道歉聲明求饒，聲稱一切都是荒謬之捏造行為。

網路上出現與祝藝相關的流言不久，柳柳速發聲明表態提告，立場顯得相當堅定。（翻攝自柳柳IG）

更多鏡週刊報導

魅力女神結新歡／BMW男暖接送！啦啦隊女神柳柳出現護花使者 香閨獨處4小時

魅力女神結新歡1／柳柳「小龍女身分」約滿不續解密 疑往韓國發展論壇掀熱議