魅力女神結新歡3／白皙、纖瘦外型超亮眼！ 柳柳2次踩空被封「跌倒女神」

柳柳（右）曾與從「味全龍」退休的林智勝（左）合影，並稱讚對方「如今的傳奇刻在我們心中」。（翻攝自柳柳IG）

柳柳先以白皙、纖瘦的外型與一雙長腿站穩籃球場啦啦隊的位置，雖然賽事場上2次踩空摔傷，造成右腳踝骨裂傷，被球迷封為「跌倒女神」，但為了跨足當「小龍女」，1年瘦了13公斤。沒想到跨足職棒後一度累積關注度卻無法持久瞬間喊卡，有傳有意前往韓國發展。

據報，在成為啦啦隊之前，柳柳在當芭蕾舞老師，然後在幼兒園教舞蹈；後來加入台新，她坦言以前的專長是芭蕾，舞風不太一樣，又比較不會駕馭那種很帥的風格，所以在克服這些不一樣的表情或肢體的協調性時，「會覺得怎麼還是跳不好。」

柳柳後來加入台北台新戰神啦啦隊，有「魅力女神」的封號。（翻攝自柳柳IG）

不僅如此，柳柳之前接受專訪坦言剛進啦啦隊時有「容貌焦慮」，讓她感到極大壓力，她說：「妝容沒畫好我就會整場心神不寧。」也透露家人起初並不支持她投身啦啦隊工作，因為相對較不穩定而且需要拋頭露面；好在柳柳證明自己能夠獨立生活、穩定成長，家人態度逐漸轉變。

2年前柳柳（右一）曾與林佑珊（左起）、鄒鄒、林子珊、姵宸參加小龍女徵選活動，如今傳出約滿不續。 （莉奈享務所提供）

結果如願加入「味全龍」後遇到造謠，柳柳被指與已婚有三個小孩的甲山林富二代祝藝出遊，此一組合也被知情人士聽了直言「不可能！」果然對此柳柳隨即透過律師發出聲明，稱已對散布不實言論者提出加重誹謗等刑事告訴，以正視聽。 至於涉案網友事後則稱是柳柳的粉絲，爆料的內容都是他自導自演，「過度迷戀啦啦隊才會有這種荒謬之捏造行為，日後會加以檢討改進。」好在身邊仍有BMW男護花護得勤快，柳柳也算是能暫拋之前的莫名黑料了。

