魅力無法擋！「粉紅超跑」到高雄 小神轎.結緣品吸睛

白沙屯媽祖的粉紅超跑，來到高雄的第一天，沿途都是滿滿超熱情的信徒，大家也都是有備而來，包包上好多特色小物和結緣品，還有人特別做了3個小神轎，做工非常細緻，馬上吸引大家目光，更有不少家長，都特別帶小朋友，來追粉紅超跑，沿路都是滿滿人情味。

香燈腳們，大家通通有備而來，防曬做齊全，因為要跟白沙屯媽祖，一起在高雄走3天，周邊配件更是多元，一眼看過去真的超豐富，除了有自己做的媽祖包包，還有各式各樣，一路走來的，結緣品平安符，民眾說：「幫忙媽祖，顧到祂顧不到的人，希望拿到的人，都能夠平平安安。」、「也是香燈腳，互換，結緣。」

特色貼紙，Q版媽祖娃娃等等等，也有人特別手作小神轎，非常精緻，馬上吸引目光，民眾說：「靈感來了(就想說做小神轎)，一個大概做一個禮拜，(來)第四，五次了。」沿路也有好多民眾，自發性提供飲料食物，民眾說：「我們住在這裡，跟信徒結緣，大概有幾百杯。」

白沙屯媽祖今（5）日開始到高雄贊境3天，沿途滿滿都是人，很多人更是特別帶小朋友，一起來朝聖，民眾說：「(小朋友)媽祖的小孩，從草衙那邊走過來這裡，就結緣品，飲料，那些都有。」、「因為他第一次遇到白沙屯媽祖，想說帶他來跟白沙屯媽祖，結緣一下。」、「我們每年都有跟粉紅超跑，放學了，就帶他來追粉紅超跑。」粉紅超跑魅力無法擋，走過之路都是人情味爆棚，北中南信徒，齊聚高雄追女神，周邊小物更是比吸睛。

