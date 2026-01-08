魅力無法擋！4歲女童告白想嫁他 古天樂霸氣回2字

古天樂偕宣萱睽違多年來台宣傳電影《尋秦記》，古天樂在她身邊難得露出調皮的神情。

經典港劇《尋秦記》在25年後以原班人馬、電影形式重返觀眾視線，去年跨年夜在港澳上映首週便勢如破竹，狂掃5000萬港幣（約新台幣2億元）票房佳績。身兼總監製與主演的古天樂，今（8）日攜手女主角宣萱現身台灣首映見面會。這不僅是古天樂時隔12年再度為戲來台，更引發影迷瘋狂搶票，六場見面會門票瞬間秒殺。早前有4歲小孩告白想嫁給古天樂，魅力連4歲小女孩也沉迷的古天樂，也在媒體力拱下親口回應對方。

古天樂原本以為是在IG回應，還一頭霧水「我怎麼找她？這不是很怪？」後來明白是隔空回應，只霸氣說了2字：「等你！」果然不愧是如今人人尊稱的「古老闆」！

劉冠廷帶著很像古天樂簽名式的圈圈狀洋芋片，來祝「古老闆」新片在台灣大賣。

日前港媒傳出古天樂因長年沒日沒夜工作、睡眠不足而導致體力透支。對此，古天樂在現場親自闢謠，笑稱只是普通小感冒：「很小的事，看過醫生就沒事了！」他在訪談中坦言，自己確實維持每天只睡1、2個小時的習慣，且多在凌晨12點後才開始密集工作，早已習慣這種節奏，「不是不睡，是睡不著，自然而然就醒了。」

昔日港劇女王宣萱，與古天樂既是螢幕搭檔與好友，如今也是簽在古天樂旗下經紀公司的藝人。

對於電影在港澳創下佳績，古天樂感性表示，這部戲的初衷是帶給觀眾「回憶的溫度」。他提到在現代智慧型手機普及的快節奏下，希望讓影迷找回當年一家人圍著電視追劇的單純快樂。他更透露，目前正親自盯進度製作「加長版」，雖然調色與修剪仍需時間，但若票房持續創新高，將會安排加長版上映回饋影迷。

日前港媒傳出古天樂因太勞累進了醫院，他表示只是小感冒，如今已沒事。

宣萱與古天樂不僅是多年好友，更是合作多次的最佳螢幕情侶，相隔多年再度同台，主持人曾寶儀觀察到古天樂的神情比以往放鬆許多，宣萱也點頭認同，直言：「我看到他笑就很開心，他最近好像輕鬆一點了。」儘管如此，宣萱也透露古天樂在片場擁有監製身份後，變得更為忙碌，除了演戲還要處理天氣、器材等繁雜細節，甚至收工後還得開會。她做演員的也不會仗著自己與對方熟稔而亂開玩笑，面對古天樂無奈在台上回應：「對對對，你說的都對」，宣萱幽默表示：「他把我當男生看啦，你們看到的（親密）只是表面！」

《尋秦記》在香港上映9天票房已破5千萬港幣，台灣的見面會門票也秒殺。

首映現場更請來曾與古天樂合作《私家偵探》的劉冠廷擔任嘉賓。劉冠廷特別發揮創意，準備了一束由「旋轉馬鈴薯串」組成的花束，巧妙呼應古天樂由許多圈圈組成的特殊簽名，祝福票房能像薯串一樣一圈一圈向上成長。古天樂見到老友也顯得相當開心，大讚劉冠廷新海報的髮型「非常帥」。

由於已經12年沒來台灣，宣萱點名想念台灣的白苦瓜蜂蜜與大腸包小腸；古天樂則雖然最愛滷肉飯，卻自爆為了健康與維持狀態，已戒掉米飯與甜飲超過10年，「戒甜真的很難，所以不要隨便引誘我喝甜的！」《尋秦記》將於1月9日上映。

