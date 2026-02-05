魏哲家今會面高市早苗 台積電證實：熊本二廠改採3奈米製程

台積電董事長暨總裁魏哲家今日會面日本首相高市早苗。（台積電提供）

外媒報導，晶圓代工龍頭台積電已經決定要在日本熊本二廠生產3奈米晶片，投資金額將拉倒170億美元，今日台積電證實，台積電董事長暨總裁魏哲家今（5日）與日本首相高市早苗會面時表示，熊本二廠未來可望改採3奈米製程技術生產。

外媒報導指出，台積電將在日本熊本二廠改採3奈米生產，投資金額將達到170億美元，原先台積電預計在熊本二廠生產6奈米晶片，但考量市場需求，最後改採3奈米製程。

台積電今日向《鏡報》表示，台積電董事長暨總裁魏哲家今（5）日在與日本首相高市早苗會面時表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。魏哲家博士也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

據了解，3奈米晶片目前是台積電需求最火燙節點，包含AI資料中心、高效能運算、自駕晶片、機器人等應用都會使用。



