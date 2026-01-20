魏哲家今生日 川普譽稱「最重要的男人」帶領台積電再創高峰

〔記者洪友芳／新竹報導〕今天是川普重返百宮就職周年，也是護國神山台積電(2330)掌門人魏哲家的73歲生日，他自2024年6月4日正式接任台積電董事長，開啟全面掌舵台積電的新時代，在AI浪潮的推升下，他率領台積電持續維持製程技術領先、製造卓越與客戶信任三大優勢，幾乎囊括所有AI訂單，去年繳出營收與獲利雙雙創新高的亮眼成績，股價也較他上任時漲逾一倍。面對產業前所未有的地緣政治挑戰，他不僅成為美國總統川普口中「最重要的男人」，魏哲家的幽默、靈活與務實的領導風格在業界也是獨樹一格。

台積電創辦人張忠謀於2018年6月間正式從董事長職位退休，將台積電交棒給雙首長，由劉德音擔任董事長、魏哲家任總裁；2024年6月4日劉德音退休，魏哲家接任董事長暨總裁大位，當天，台積電股價收盤為839元。在魏哲家率領團隊的努力下，台積電業績呈現爆發性成長，2024年下半年股價站上1000元，晉身千金股行列，昨股價一度衝上1780元的歷史新高，相較他上任董事長以來，股價漲幅達1.12倍。

台積電2024年全年營收達新台幣2.89兆元，年成長約34%，稅後淨利破兆元，達新台幣1.17兆元、年增39.1%，稅後每股盈餘45.25元，營收與獲利皆創下歷史新高；2025年營運更上一層樓，全年營收達新台幣3.809兆元、年增31.6%，稅後淨利1.7兆元、年增46.4%，稅後每股盈餘66.25元，營收與獲利續創歷史新高，主要來自AI驅動先進製程需求強勁，帶動毛利率達59.9%的歷史新高，全年度獲利表現卓越。

AI應用帶動半導體產業持續旺盛，魏哲家日前於公司法說會中，預估台積電2026年將又是強勁成長的一年，會持續超越產業表現，以美元計營收估年增近30%，續成長並創新高。今年資本支出達520-560億美元，大幅超越市場預期，顯示AI 需求先進製程與先進封裝強勁，台積電將續帶旺半導體供應鏈向上成長。

台積電進入魏哲家時代，面對地緣政治的挑戰越來越嚴峻，也是前所未有的局面。去年三月初，川普率魏哲家在白宮共同召開記者會宣布，台積電將加碼投資美國1千億美元，增建3座晶圓廠、2座封測廠及1座研發中心。當時川普開心地說，這項投資可對美國帶來數以千計的工作機會，並盛讚魏哲家是會議室中「最重要的男人」；台積電在美國投資總額達到1650億美元(約5.2兆億元新台幣)，可見台積電在半導體業重要地位，美國重返製造都要靠台積電。

魏哲家的幽默、靈活與務實的領導風格在業界也是獨樹一格。面對國際競爭，每當被問及英特爾、三星能否追上台積電，他多次霸氣回應「門都沒有」；近期法人關切輝達等大廠投資英特爾，是否會對擔心美系客戶在晶圓代工市占率受影響？裁魏哲家直言「不會」，他說一點都不擔心，因先進製程越來越複雜，不是光靠砸錢就能追上，但台積電不會低估任何對手，這30多年公司一直都在競爭中成長，對於維持既定營運成長目標，他很有信心。去年台積電股東會，他並向股東喊話「多買台積電股票就不會錯」，如今對照台積電業績成長、股價高漲，魏哲家的信心保證一點也不假。

「我愛台積、再創奇蹟」是台積電創辦人張忠謀最喜歡的金句口號，台積電對外有地緣政治的挑戰課題，對內有接班與領導等課題，業界認為，魏哲家肩頭壓力與責任都不輕，但業界認為，他都能靈活與務實面對，總不時抓住時機，謙卑向創辦人或前輩請益，他勢必能率領台積電團隊克服挑戰，迎向高峰與再創台積奇蹟。

