魏哲家傳將率2副總親征南京OIP論壇 還要訪阿里巴巴等公司

台積電董事長魏哲家傳出，4日將親自率2名副總，出席於南京舉辦的台積電OIP論壇。取自TSMC



台積電董事長魏哲家傳4日將率2位副總，睽違2年半後再度前往中國，並出席在南京的台積電開放創新平台（OIP）生態論壇。據了解，魏哲家此行還將拜訪阿里巴巴等多家中國本土晶片設計公司，探索更多合作可能性。

台積電OIP論壇。翻攝自活動網頁

2025年台積電OIP生態系論壇自9月24日起，已先後於矽谷聖克拉拉、日本東京、台灣新竹、荷蘭阿姆斯特丹等地舉辦，最後一場預計12月4日於南京香格里拉大飯店舉辦。

根據活動官網顯示，今年論壇重點為介紹該生態系統如何利用人工智慧的巨大潛力，為台積電先進製程和封裝技術打造下一代設計解決方案，包括針對下一代人工智慧晶片的能源效率和其他挑戰提出解決方案，以及台積電A16、N2和N3製程的相應設計流程和方法等。

此次率兩位副總出席的魏哲家，上次親自率隊前往中國，已是2023年於上海舉行的台積電技術論壇，由業務開發暨海外營運辦公室資深副總張曉強、歐亞業務及技術研究資深副總侯永清同行。

中國媒體分析，2025年中國晶片需求量上看1千億至2千億顆，在美方禁令尚未正式取消的背景下，台積電此時前往中國尋求合作機會，應是試圖推動新的建廠計畫，以借助中國的人力與能源，發揮成本優勢。

目前台積電在中國業務主要集中於28奈米製程，分析認為中國在該工藝已實現成熟量產，若台積電在此時前往中國，可能欲進一步借助中國的人力與能源成本優勢。

