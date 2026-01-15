魏哲家又憂電力供應不足 經濟部保證2032年前供電無虞

回應台積電董座魏哲家缺電擔憂，經濟部政次何晉滄掛保證電力供應絕對充足。資料照，李政龍攝



台積電董事長魏哲家今（15）日在法說會上再次憂心台灣電力供應議題，並指電力充足才能繼續擴產。對此，經濟部政次何晉滄回應表示，經濟部每年都進行未來十年電力供需調查，目前到2032年前用電不會有問題。

因經濟部長龔明鑫另有公務行程，何晉滄今天下午代為主持經濟部部務會議，他會前受訪時被問及魏哲家擔憂電力供應的議題，何晉滄表示，根據經濟部十年電力供需調查，到2032年前供電不會有問題。

何晉滄也說，十年電力供需調查已將AI趨勢下的用電需求，以及半導體先進製程所需電力都已估算進來，大家不必擔心，電力絕對是充足的。

