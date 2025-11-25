魏哲家喊先進製程「不夠」 傳台積擬加蓋3座2奈米廠

台北市 / 綜合報導

「護國神山」台積電，傳出將在台灣再次擴廠。平面媒體報導，台積電有意加蓋三座2奈米廠，地點可能選在南科附近的「南科特定區」；對此，台積電在截稿前，還沒做出回應。但人工智慧蓬勃發展，真的讓台積電的產能供不應求，董事長魏哲家最近在美國矽谷就坦言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」。輝達執行長黃仁勳，上次旋風訪台，也是希望能拿到更多晶片。

台積電董事長魏哲家VS.輝達執行長黃仁勳(11.08)說：「(你和黃仁勳談了什麼)，他想要更多晶片，沒錯，黃仁勳還想增加多少晶片)，這是機密，(是機密啊)。」「AI教父」黃仁勳日前再次旋風訪台，想拿到更多晶片，不難想像，台積電的產能有多麼供不應求，平面媒體報導，「護國神山」近期打算在台灣再蓋三座2奈米廠，一座預計投資3千億元，總額將達到9千億元，地點可能在南科特定區。

台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電已經在這個南科，建立龐大的先進製程的一個基地，這樣就能跟現有的晶圓廠，後段的一個封裝廠，形成一個緊密的超大晶圓廠，群聚的一個效應。」

看看台灣目前2奈米版圖，新竹寶山規劃2座，高雄楠梓則是5座，這一季已經開始量產，如今南科有望再加3座，顯現先進製程需求龐大，2奈米家族，能長期為台積電貢獻營收，競爭對手三星則是宣稱，明年會在美國用2奈米幫特斯拉生產AI6，英特爾也號稱推出18A製程，但都難以跟台積電抗衡。

台經院產經資料庫總監劉佩真說：「台積電製程整體的穩定性跟超高的良率，(會讓)客戶也具有轉換的一個成本，而且台積電也具有成熟的生產性能跟服務，還有產能跟交情的一個保證。」

研調機構也指出，全球先進製程擴產，台積電就是主力，12吋月產能未來5年將增加超過30萬片，董事長魏哲家近期也直言，先進製程「不夠、不夠、還是不夠」，產能距離客戶需求，大約還差了3倍，還逗趣地說，想把「No more wafer」穿在身上，有分析師看好到了2030年，台積電的市值說不定就能超越蘋果，就看「護國神山」，接下來如何再創奇蹟。

