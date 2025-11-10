魏哲家喊營運年年創新高 台積電領台股往上衝 上漲約200點

台積電董事長魏哲家喊，台積電今年再創營運新高，「以後每一年都會創新高」。

上週六（11/8）台積電舉行運動會，董事長魏哲家表示，台積電今年營運創新高，而未來每一年都會再創新高，台積電上漲1.02%，帶動台股向上衝，上漲約200點。

台積電董事長魏哲家在先前舉辦的台積電運動會上表示，今年營運又創新紀錄，他也將好表現歸功於同仁努力的成果，同時他喊出不只今年，「以後每一年我們都會創新高」。

而他喊出這樣樂觀看法的關鍵，莫過於接著登場的「五兆男」、輝達執行長黃仁勳，黃仁勳不僅大讚台積電，還喊出「台積電是家人」，魏哲家也透露，黃仁勳本次來是因為「想要更多晶片。」

台股今天早盤在台積電帶動下上漲約200點，台積電上漲1.02%，股價來到1475元，台達電上漲17元，漲幅1.76%，股價來到982元，緯穎上漲185點，股價來到4260元，漲幅4.53%。

記憶體三雄漲勢洶洶，群聯（8299）大漲100元，漲幅8.65%，股價來到1255元，華邦電(2344)上漲4.13%，股價來到60.5元，南亞科(2408)上漲4.08%，股價來到153元。



